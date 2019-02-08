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    На Київщині шахраї обміняли пенсію дідуся на сувенірні долари

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    Один із затриманих - 58-річний житель Дніпра - На Київщині шахраї обміняли пенсію дідуся на сувенірні долари
    Один із затриманих - 58-річний житель Дніпра
    Фото: Нацполіція

    Працівники поліції затримали зловмисників майже через дві доби

    90-річний житель міста Кагарлик в одному з банкоматів отримав пенсію у розмірі 4 тисячі гривень. Далі він зайшов до магазину придбати продукти, де його помітили шахраї-гастролери.

    Один з них відвів дідуся за ріг будинку, пояснюючи, що ніби той загубив гроші. Лиходій виманив всю пенсію дідуся, а натомість залишив йому валюту – сувенірні долари. У подальшому працівники Кагарлицького відділення поліції вилучили їх у якості речових доказів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Працівники поліції одразу розпочали проводити низку необхідних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину. Але дідусеві нінащо жити і тут до проблеми літнього жителя Кагарлика не залишилась байдужою мерія міста – вони винайшли можливість допомогти йому продуктами.

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    Працівники поліції затримали зловмисників майже через дві доби. Ними виявилися троє чоловіків, двоє з міста Дніпро та житель Черкащини. Вони пересувались на автомобілі дорогами столичної області і легковажно розраховували, що їх навіть ніхто не буде розшукувати.

    Наразі працівники поліції довели причетність до скоєного шахрайства одного з них. Це 58-річний житель Дніпра, який вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину. Зловмисника опізнав ошуканий дідусь.

    Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення йому підозри.

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