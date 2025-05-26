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75-річний вінничанин дивом вижив після падіння в колодязь

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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75-річний вінничанин дивом вижив після падіння в колодязь
Рятувальники оперативно прибули на допомогу пенсіонеру
фото: ДСНС

«Народився в сорочці», – написали рятувальники

У Вінниці стався надзвичайний випадок: 75-річний чоловік впав у колодязь глибиною понад 10 метрів та дивом урятувався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які за допомогою спеціального спорядження витягли потерпілого з колодязя. Чоловік отримав травми, але залишився живим, що медики назвали справжнім дивом.

«Порятунок людини у Вінниці цілком заслуговує на заголовок: «Народився в сорочці»», – написали рятувальники.

За лічені хвилини після виклику на місце події прибули одразу два підрозділи ДСНС
За лічені хвилини після виклику на місце події прибули одразу два підрозділи ДСНС
фото: ДСНС

За словами очевидців, пенсіонер намагався дістати воду з колодязя, коли раптово втратив рівновагу і впав усередину. Його крики почули сусіди, які негайно викликали екстрені служби.

Як пишуть вінницькі пабліки, наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний.

Рятувальники закликають людей бути уважними й обережними, особливо поблизу відкритих колодязів та інших небезпечних об’єктів.

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Теги: пенсіонери ДСНС рятувальники

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