75-річний вінничанин дивом вижив після падіння в колодязь

«Народився в сорочці», – написали рятувальники

У Вінниці стався надзвичайний випадок: 75-річний чоловік впав у колодязь глибиною понад 10 метрів та дивом урятувався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які за допомогою спеціального спорядження витягли потерпілого з колодязя. Чоловік отримав травми, але залишився живим, що медики назвали справжнім дивом.

«Порятунок людини у Вінниці цілком заслуговує на заголовок: «Народився в сорочці»», – написали рятувальники.

За лічені хвилини після виклику на місце події прибули одразу два підрозділи ДСНС фото: ДСНС

За словами очевидців, пенсіонер намагався дістати воду з колодязя, коли раптово втратив рівновагу і впав усередину. Його крики почули сусіди, які негайно викликали екстрені служби.

Як пишуть вінницькі пабліки, наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний.

Рятувальники закликають людей бути уважними й обережними, особливо поблизу відкритих колодязів та інших небезпечних об’єктів.