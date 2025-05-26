75-річний вінничанин дивом вижив після падіння в колодязь
«Народився в сорочці», – написали рятувальники
У Вінниці стався надзвичайний випадок: 75-річний чоловік впав у колодязь глибиною понад 10 метрів та дивом урятувався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
На місце події оперативно прибули рятувальники, які за допомогою спеціального спорядження витягли потерпілого з колодязя. Чоловік отримав травми, але залишився живим, що медики назвали справжнім дивом.
«Порятунок людини у Вінниці цілком заслуговує на заголовок: «Народився в сорочці»», – написали рятувальники.
За словами очевидців, пенсіонер намагався дістати воду з колодязя, коли раптово втратив рівновагу і впав усередину. Його крики почули сусіди, які негайно викликали екстрені служби.
Як пишуть вінницькі пабліки, наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний.
Рятувальники закликають людей бути уважними й обережними, особливо поблизу відкритих колодязів та інших небезпечних об’єктів.
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