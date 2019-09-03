За добу на Київщині сталося понад 30 пожеж в екосистемах (фото)



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Пожежі виникають на відкритих територіях Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували загорання на загальній площі 21,4 га

Протягом доби, 2 вересня, рятувальники 32 рази залучалися до ліквідації пожеж у природних екосистемах Київської області.

У Баришівському, Броварському, Тетіївському районах найбільше надходило повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Київщини.

Рятувальники успішно локалізували та ліквідували загорання на загальній площі 21,4 га. Вогнеборці завадили розповсюдженню вогню на прилеглі будинки та території.

«Шановні мешканці Київщини, Головне управління ДСНС України у Київській області звертається до вас з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву та залишки рослинності, не провокувати таким чином виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди оточуючим та довкіллю. При виявленні найменшого осередку загорання на відкритій території негайно телефонуйте за номером 101!» - закликали рятувальники.

Нагадаємо, вересня увечері рятувальникам вдалося ліквідувати загорання торфу у с. Феневичі, що виникло вранці 30 серпня.