  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині під час пожежі в квартирі загинув чоловік (фото, відео)

    • Розсилка
    На місці пожежі працювали рятувальники та лікарі швидкої допомоги - На Київщині під час пожежі в квартирі загинув чоловік (фото, відео)
    На місці пожежі працювали рятувальники та лікарі швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Вогнем була охоплена двокімнатна квартира на третьому поверсі будинку

    У четвер, 4 липня, сталася пожежа у квартири будинку в м. Узин Білоцерківського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:27.

    На подію виїхав черговий караул 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин. По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплена двокімнатна квартира на 3-му поверсі триповерхового житлового будинку, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 14:22 та повністю ліквідовано о 15:15.

    На місці події рятувальники знайшли тіло чоловіка 1949 р. н. з інвалідністю.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині під час пожежі в квартирі загинув чоловік (фото, відео)
    На Київщині під час пожежі в квартирі загинув чоловік (фото, відео)

    Ймовірна причина загорання наразі встановлюється.

    На пожежі працювали 9 чоловік особового складу та три одиниці техніки.

    Читайте також
    пожежа ДСНС смерть Київщина будинок чоловік квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ