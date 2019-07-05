На Київщині під час пожежі в квартирі загинув чоловік (фото, відео)



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На місці пожежі працювали рятувальники та лікарі швидкої допомоги Фото: ДСНС

Вогнем була охоплена двокімнатна квартира на третьому поверсі будинку

У четвер, 4 липня, сталася пожежа у квартири будинку в м. Узин Білоцерківського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:27.

На подію виїхав черговий караул 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин. По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплена двокімнатна квартира на 3-му поверсі триповерхового житлового будинку, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 14:22 та повністю ліквідовано о 15:15.

На місці події рятувальники знайшли тіло чоловіка 1949 р. н. з інвалідністю.

Ймовірна причина загорання наразі встановлюється.

На пожежі працювали 9 чоловік особового складу та три одиниці техніки.