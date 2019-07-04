У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)



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Горів трав`яний настил та напівзруйнована господарча будівля Фото: ДСНС

Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу

Сьогодні, 4 липня, о 07:13 до до оперативно-диспетчерської служби м. Чорнобиль надійшло повідомлення про загоряння в районі с. Лелів, на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль.

По прибуттю, розвідкою було встановлено, що горить трав`яний настил та напівзруйнована господарча будівля.

Пожежу локалізовано о 07:50 та повністю ліквідовано о 08:45.

На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Радіаційний фон в межах норми - 0.29 мкР/ч.

Нагадаємо, 1 липня на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення сталися дві пожежі: трав'яного настилу та лісової підстилки.