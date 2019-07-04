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    У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)

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    <p>Горів трав`яний настил та напівзруйнована господарча будівля</p> - У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)

    Горів трав`яний настил та напівзруйнована господарча будівля

    Фото: ДСНС

    Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу

    Сьогодні, 4 липня, о 07:13 до  до оперативно-диспетчерської служби м. Чорнобиль надійшло повідомлення про загоряння в районі с. Лелів, на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль.

    По прибуттю, розвідкою було встановлено, що горить трав`яний настил та напівзруйнована господарча будівля.

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    Пожежу локалізовано о 07:50 та повністю ліквідовано о 08:45.

    На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

    Причина пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

    Радіаційний фон в  межах норми - 0.29 мкР/ч.

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    У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)
    У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)
    У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)
    У Чорнобильській зоні сталася чергова пожежа (фото)

    Нагадаємо, 1 липня на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення сталися дві пожежі: трав'яного настилу та лісової підстилки.

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