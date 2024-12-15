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На Полтавщині підлітки побили хлопця і виставили відео в соцмережі: він у лікарні

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Полтавщині підлітки побили хлопця і виставили відео в соцмережі: він у лікарні
Працівники слідчо-оперативної групи встановили причетних – ними виявилися місцеві неповнолітні хлопці і дівчата
скріншот з відео

За справу взялася поліція

У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, група підлітків побила свого однолітка. Постраждалий потрапив до лікарні, а справу розслідує поліція. Про це повідомила поліція Полтавщини.

Зазначається, що до поліції звернулася місцева мешканка. Вона заявила, що група осіб завдала тілесних ушкоджень її неповнолітньому синові. Подія відбулася у підвалі житлового будинку.

Процес знущання неповнолітні зняли на відео і опублікували ролик у соцмережах. На ньому видно, як хлопця оточила група підлітків, які по черзі б’ють його по обличчю.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили причетних – ними виявилися місцеві неповнолітні хлопці і дівчата. Водночас потерпілий перебуває на лікуванні, кажуть правоохоронці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у одній зі шкіл Києва однолітки побили 13-річного учня. В результаті бійки у хлопця діагностували розрив яєчка, також у нього сильно набрякла нога. Як написала мама постраждалого хлопця у Facebook-спільноті «Лікарі та пацієнти Києва», її сина сильно вдарили в пах. 

До слова, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки військовослужбовець штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

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Теги: Полтава обмеження соцмережі знущання відео поліція Горішні Плавні

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