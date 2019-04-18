На Київщині після посиденьок за чаркою чоловік побив і пограбував товариша



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Нападник зв’язав руки потерпілого краваткою Фото: Нацполіція

Поліція оперативно затримала нападника

За розбійний напад у Володарському районі Київської області поліція затримала жителя Тетіївського району.

Про розбійний напад до поліції повідомив житель Володарки, який виявив свого рідного дядька на подвір’ї побитого і зі зв’язаними руками, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

За вказаною одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції. 54-річний господар, який переніс тяжку хворобу, ледве зміг пояснити, що з ним трапилось.

«Як з’ясувалось, того дня до нього на гостини завітав товариш. Після того, як вони випили по чарчині, знайомий накинувся на нього, зв’язав руки краваткою, перерізав телефонний дріт і виніс з будинку телевізор», - розповіли в поліції.

Під час проведення невідкладних заходів поліцейські за гарячим слідом затримали нападника. Ним виявився 34-річний житель Тетіївщини. У нього правоохоронці вилучили речовий доказ – викрадений телевізор.

Зловмисника, затримано у порядку ст.208 КПК України.

За фактом розбійного нападу відрито кримінальне провадження. Триває слідство.