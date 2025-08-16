На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто

Правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти

На Одещині водій потрапив у ДТП з поліцейським автомобілем під час втечі від правоохоронців

Поліція склала низку адміністративних протоколів щодо 44-річного жителя Одеського району. Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців, що призвело до зіткнення зі службовим автомобілем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Подія сталася 15 серпня вдень біля однієї з лікарень у місті Біляївка. До поліції надійшло повідомлення від очевидців про конфлікт. За інформацією правоохоронців, чоловік прийшов до своєї знайомої, спровокував із нею сварку, а потім почав бійку з перехожими, які заступилися за жінку.

Коли на місце прибули поліцейські, правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти, врізавшись у поліцейську машину. Коли його наздогнали, він був без документів та мав ознаки сп'яніння, однак відмовився від проходження огляду.

Правоохоронці з'ясували, що це не перший подібний випадок. У 2025 році цей чоловік вже двічі притягувався до адміністративної відповідальності за відмову від огляду на стан сп'яніння та один раз – за керування без водійського посвідчення.

За фактом події на чоловіка складено протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

Ч. 3 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп'яніння, вчинена особою, яка вже двічі притягувалася за аналогічні порушення).

Ч. 5 ст. 126 (керування авто без водійського посвідчення, повторно протягом року).

Ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження авто).

Ст. 173 (дрібне хуліганство).

Ст. 185 (злісна непокора вимогам поліцейського).

Максимальне покарання за ці правопорушення – штраф у розмірі 51 тис. грн, позбавлення права керування на 10 років або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією транспортного засобу. Крім того, на нього наклали штраф у 425 гривень за відсутність страхового поліса. Усі адміністративні матеріали будуть направлені до суду.

Нагадаємо, на околиці Ізмаїла прикордонники викрили небезпечну схему переправлення людей через кордон. Батько і син облаштували у своїх вантажівках хитромудрі схованки, щоб незаконно вивезти трьох чоловіків до Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Під час перевірки двох вантажівок MAN, які прямували до кордону, у прикордонників виникли підозри. Як виявилося, у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причепи, ховалися троє чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей.