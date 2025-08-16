Головна Одеса Новини
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
Правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти
фото: поліція Одеської області

На Одещині водій потрапив у ДТП з поліцейським автомобілем під час втечі від правоохоронців

Поліція склала низку адміністративних протоколів щодо 44-річного жителя Одеського району. Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців, що призвело до зіткнення зі службовим автомобілем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Подія сталася 15 серпня вдень біля однієї з лікарень у місті Біляївка. До поліції надійшло повідомлення від очевидців про конфлікт. За інформацією правоохоронців, чоловік прийшов до своєї знайомої, спровокував із нею сварку, а потім почав бійку з перехожими, які заступилися за жінку.

Коли на місце прибули поліцейські, правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти, врізавшись у поліцейську машину. Коли його наздогнали, він був без документів та мав ознаки сп'яніння, однак відмовився від проходження огляду.

Правоохоронці з'ясували, що це не перший подібний випадок. У 2025 році цей чоловік вже двічі притягувався до адміністративної відповідальності за відмову від огляду на стан сп'яніння та один раз – за керування без водійського посвідчення.

За фактом події на чоловіка складено протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

  • Ч. 3 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп'яніння, вчинена особою, яка вже двічі притягувалася за аналогічні порушення).
  • Ч. 5 ст. 126 (керування авто без водійського посвідчення, повторно протягом року).
  • Ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження авто).
  • Ст. 173 (дрібне хуліганство).
  • Ст. 185 (злісна непокора вимогам поліцейського).

Максимальне покарання за ці правопорушення – штраф у розмірі 51 тис. грн, позбавлення права керування на 10 років або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією транспортного засобу. Крім того, на нього наклали штраф у 425 гривень за відсутність страхового поліса. Усі адміністративні матеріали будуть направлені до суду.

