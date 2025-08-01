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Винен водій чи автопілот? Tesla постане перед судом за смертельну аварію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Винен водій чи автопілот? Tesla постане перед судом за смертельну аварію
Адвокати Tesla заперечують, що компанія несе відповідальність за аварію
фото з відкритих джерел

Адвокати позивачів стверджують, що система автопілота Tesla мала небезпечні дефекти

Компанія Tesla вперше постала перед федеральним судом присяжних у справі про смертельну аварію, яка сталася у 2019 році з використанням системи автопілота. Родичі загиблої та постраждалий хлопець вимагають компенсацію та штрафні санкції на загальну суму близько $345 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Аварія сталася в Кі-Ларго, штат Флорида. Водій Tesla Джордж Макгі, користуючись частково автоматизованою системою, відволікся на мобільний телефон. Він розігнався на перехресті, врізався в припаркований автомобіль і на смерть збив 22-річну Найбель Бенавідес. Її хлопець, Діллон Ангуло, вижив, але отримав важкі травми.

Адвокати позивачів стверджують, що система автопілота Tesla мала небезпечні дефекти, про які компанія мала знати. Вони також звинувачують Ілона Маска та Tesla у тому, що вони робили неправдиві заяви, перебільшуючи безпеку та можливості автопілота, що спонукало водіїв надмірно покладатися на систему.

Позивачі вимагають відшкодування за:

  • Компенсацію збитків у розмірі $109 млн.
  • Штрафні санкції у розмірі $236 млн.

Адвокати Tesla заперечують, що компанія несе відповідальність за аварію. Вони наполягають, що саме необережність водія, Джорджа Макгі, стала причиною зіткнення. Представники компанії заявили, що їхні технології розробляються для порятунку життів, і що рішення проти автовиробника буде сильним неправильним сигналом для всієї галузі.

Раніше Tesla зазвичай вдавалося врегулювати подібні справи в досудовому порядку або через арбітраж, уникаючи публічних слухань. Однак суддя Бет Блум постановила, що ця справа може бути передана до суду, зазначивши, що «розумний суддя присяжних може встановити, що Tesla діяла, недбало зневажаючи людське життя, заради розробки свого продукту та максимізації прибутку».

Джордж Макгі раніше вже був обвинувачений у необережному керуванні та уклав мирову угоду з родиною Бенавідес. Присяжні мають ухвалити рішення, чи несе компанія Ілона Маска відповідальність за смертельні наслідки аварії.

Нагадаємо, акції Tesla впали майже на 8% у понеділок після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Маск представив «Американську партію» на вихідних після публічної суперечки з президентом Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрат. Глава США погрожував припинити субсидії на мільярди доларів, які отримують компанії Маска.

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Теги: Tesla суд ДТП

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