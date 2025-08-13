В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції

Встановити жінку вдалось під час моніторингу соціальних мереж

В Ірпені Київської області жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв. Поліція Київщини вже встановила її особу, розповідає «Главком» з посиланням на правоохоронців.

Під час моніторингу соціальних мереж в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні.

Правоохоронці відразу прибули на місце події та встановили особу порушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька. За даним фактом працівники поліції зареєстрували відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 15 травня у Києві на Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників. Згодом поліція Києва затримала порушницю. Нею виявилась 33-річна киянка, яка перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Свій вчинок жінка пояснити не змогла.

Додамо, що пізніше на Майдані Незалежності за день затримано трьох людей за хуліганство біля Алеї Героїв. Вони розкидали квіти біля меморіальних місць та били кулаками по памʼятних дошках.