Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції
В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих на Алеї пам'яті
фото: mykyivregion

Встановити жінку вдалось під час моніторингу соціальних мереж

В Ірпені Київської області жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв. Поліція Київщини вже встановила її особу, розповідає «Главком» з посиланням на правоохоронців.

Під час моніторингу соціальних мереж в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні.

Правоохоронці відразу прибули на місце події та встановили особу порушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька. За даним фактом працівники поліції зареєстрували відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 15 травня у Києві на Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників. Згодом поліція Києва затримала порушницю. Нею виявилась 33-річна киянка, яка перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Свій вчинок жінка пояснити не змогла.

Додамо, що пізніше на Майдані Незалежності за день затримано трьох людей за хуліганство біля Алеї Героїв. Вони розкидали квіти біля меморіальних місць та били кулаками по памʼятних дошках.

Читайте також:

Теги: ЗСУ військові жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідування триває півтора роки, винних немає
Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
16 липня, 11:14
Ситуація на фронті 22 липня
Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу
22 липня, 23:07
Ситуація на фронті 25 липня
Лінія фронту станом на 25 липня. Зведення Генштабу
25 липня, 22:34
У церемонії відкриття взяли участь представники Генерального штабу, командування Медичних сил ЗСУ та КМВА
Пам'ятний знак бойовим медикам відкрито на Алеї захисників у Києві (фото)
25 липня, 18:25
Ситуація на фронті 3 серпня
Лінія фронту станом на 3 серпня 2025. Зведення Генштабу
3 серпня, 22:50
«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?
«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?
9 серпня, 06:52
Там, де Starlink не працює, наші військові використовують TooWay
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
10 серпня, 15:11
Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
8 серпня, 12:16
Батьки військовослужбовців, зниклих безвісти під час служби, мають деякі права
Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо
11 серпня, 18:13

Новини

В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції
В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції
У Києві під час пожежі в квартирі загинули двоє людей
У Києві під час пожежі в квартирі загинули двоє людей
У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»
У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
У Києві тривога тривала сім хвилин
У Києві тривога тривала сім хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
12K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
9764
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
9232
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
6329
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua