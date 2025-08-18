Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)
Унаслідок аварії люди не постраждали
фото: соцмережі

На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративні матеріали

Сьогодні, 18 серпня, біля в’їзду до Немирова Вінницької області зіткнулися дві вантажівки – Scania та DAF із напівпричепами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.

За попередніми даними, водій однієї з них не дотримався безпечного бокового інтервалу, через що сталося зіткнення, після якого одна фура перекинулася. На проїжджу частину висипалося зерно.

У поліції повідомили, що постраждалих немає. На винуватця ДТП склали адміністративні матеріали.

Раніше на автодорозі М-05 Київ – Одеса в Умані 13 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. Водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого, під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалось.

До слова, поліція склала низку адміністративних протоколів щодо 44-річного жителя Одеського району. Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців, що призвело до зіткнення зі службовим автомобілем. 

Зокрема, на Київщині внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди.

Читайте також:

Теги: ДТП Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1241-а доба повномасштабної війни
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
18 липня, 21:14
Внаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля Volkswagen
На Рівненщині зіткнулися Volkswagen і Audi: загинуло троє людей
20 липня, 10:39
Найчастіше у дорожньо-транспортних пригодах гинули через перевищення швидкості руху
В який день тижня та о котрій годині найчастіше стаються ДТП? Оприлюднено статистику
23 липня, 09:56
Максим Казбан загинув у ДТП
Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана
23 липня, 09:13
ДСНС закликає громадян бути обережними під час ускладнення погодних умов
Сильні дощі та вітер наробили лиха у чотирьох областях України (фото)
30 липня, 19:42
Від удару кросовер Santa Fe перекинувся на дах
На Вишгородщині сталася аварія з перекиданням за участі трьох авто (фото)
4 серпня, 17:52
Чоловік перебуватиме під вартою два місяці
Суд відправив під варту водія, який напідпитку збив двох дівчат на Київщині
6 серпня, 07:30
Російська модель після ДТП кілька тижнів перебувала у реанімації інституту імені Скліфосовського в Москві
Колишня віце-міс Росії загинула в ДТП: деталі моторошної аварії
15 серпня, 13:04
Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
Вчора, 09:02

Фото

Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)
Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
Негода накрила Україну: масштабні підтоплення зафіксовано у низці областей (фото)
Негода накрила Україну: масштабні підтоплення зафіксовано у низці областей (фото)
Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото)
Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото)
На Вінниччині чоловік вийшов на подвір’я з прапором РФ під час похорону воїна
На Вінниччині чоловік вийшов на подвір’я з прапором РФ під час похорону воїна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
26K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
13K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3278
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2223
Аляска. Без емоцій

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua