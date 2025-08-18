Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)
На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративні матеріали
Сьогодні, 18 серпня, біля в’їзду до Немирова Вінницької області зіткнулися дві вантажівки – Scania та DAF із напівпричепами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.
За попередніми даними, водій однієї з них не дотримався безпечного бокового інтервалу, через що сталося зіткнення, після якого одна фура перекинулася. На проїжджу частину висипалося зерно.
У поліції повідомили, що постраждалих немає. На винуватця ДТП склали адміністративні матеріали.
Раніше на автодорозі М-05 Київ – Одеса в Умані 13 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. Водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого, під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалось.
До слова, поліція склала низку адміністративних протоколів щодо 44-річного жителя Одеського району. Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців, що призвело до зіткнення зі службовим автомобілем.
Зокрема, на Київщині внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди.