Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)

На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративні матеріали

Сьогодні, 18 серпня, біля в’їзду до Немирова Вінницької області зіткнулися дві вантажівки – Scania та DAF із напівпричепами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.

За попередніми даними, водій однієї з них не дотримався безпечного бокового інтервалу, через що сталося зіткнення, після якого одна фура перекинулася. На проїжджу частину висипалося зерно.

У поліції повідомили, що постраждалих немає. На винуватця ДТП склали адміністративні матеріали.

Раніше на автодорозі М-05 Київ – Одеса в Умані 13 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. Водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого, під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалось.

До слова, поліція склала низку адміністративних протоколів щодо 44-річного жителя Одеського району. Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців, що призвело до зіткнення зі службовим автомобілем.

Зокрема, на Київщині внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди.