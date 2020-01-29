На Київщині поліцейські розшукали зниклу дитину (фото)



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Правоохоронці упродовж двох годин встановили місцезнаходження втікача Фото: Нацполіція

10-річний хлопчик втік від своєї матері, яка зловживає алкогольними напоями

Ювенальні поліцейські Київщини за дві години розшукали зниклого 10-річного хлопчика.

Про зникнення свого сина, який пішов з дому минулої доби, повідомила до поліції жителька міста Біла Церква сьогодні, 29 січня, о 10-й годині ранку.

Ускладнювало пошуки те, що жінка не одразу звернулась до поліції. Поліцейським пояснила, що, нібито, шукала своє дитя самотужки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки хлопчика було піднято по тривозі особовий склад місцевого відділу поліції, ювенальні поліцейські, були орієнтовані мобільні наряди, громадськість.

Працівники ювенальної превенції упродовж двох годин встановили місцезнаходження втікача.

Як з’ясувалось, школяр втік від своєї матері, яка зловживає алкогольними напоями, і знайшов прихисток у родині свого однокласника.

Відносно нерадивої матері правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Також ювенальні поліцейські повідомлять про аморальну поведінку цієї жінки та невиконання нею батьківських обов’язків відповідним соціальним службам для подальшого супроводу цієї сім'ї.

Правоохоронці також зазначили, що у Білоцерківському відділі поліції триває пілотний проект з оптимізації підрозділу ювенальної превенції. Це, насамперед, оперативне реагування на усі повідомлення, що стосуються неповнолітніх та створення максимального безпечного середовища для них.