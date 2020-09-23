Легалізація грального бізнесу: Кабмін створює спеціальну комісію



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В Україні легалізували гральний бізнес

Планується, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей почне працювати в листопаді

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей і затвердив Положення новоствореного органу.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», передбачено створення спеціального органу державного регулювання – Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Для розробки підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для запуску Комісії, створено робочу групу, яку очолив віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З-поміж завдань робочої групи:

прийняти Положення про створення Комісії;

створити відкритий реєстр з даними про організаторів азартних ігор;

розробити ліцензійні умови;

створити систему онлайн-моніторингу, відповідно до міжнародних стандартів.

Також Мінцифри допомагатиме у створенні інструменту для отримання ліцензії оnline.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей здійснюватиме ліцензування, моніторинг та контроль за діяльністю учасників ринку. Це дозволить:

легалізувати ринок азартних ігор та створити прозорі зрозумілі умови для ведення бізнесу в цій сфері;

обмежити відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх лудоманами (громадяни, які страждають явно вираженою ігровою залежністю);

отримувати додаткові суттєві надходження коштів до державного бюджету від продажу ліцензій та провадження діяльності у сфері азартних ігор та лотерей, які будуть направлені до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки

«Запуск роботи Комісії унеможливить діяльність нелегальних гральних закладів під виглядом проведення державних лотерей. А легалізація грального бізнесу стимулюватиме українську економіку, дозволить залучати інвестиції, створити додаткові робочі місця та отримати суттєве джерело додаткових надходжень до Державного бюджету України», - зазначив Федоров.

Планується, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей почне працювати в листопаді цього року.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років.

Законопроєкт передбачає запровадження системи ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, де розмір плати за ліцензію буде залежати від виду діяльності і розташування закладу.

Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

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