На Київщині поліція за добу фіксує десятки порушень виборчого законодавства



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У Білій Церкві в агітаційному наметі однієї з політичних партій місцевим жителям пропонували назвати свої персональні дані Фото: Нацполіція

Порушення зафіксовано в Яготині і Білій Церкві

За минулу добу в населених пунктах Київській області поліція зафіксувала 14 заяв та повідомлень про порушення передвиборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в центрі Білої Церкви на Олександрійському бульварі встановлений агітаційний намет однієї з політичних партій. У палатці неподалік супермаркету місцевим жителям пропонують назвати свої персональні дані. Очевидець викликав поліцію та зафіксував усе на камеру», - повідомили в поліції.

По даному факту проводиться перевірка.

Того ж дня порушення зафіксували і в Яготині. Представники політичної сили розповсюджували друковані матеріали передвиборчої агітації з порушеннями. На думку заявника, який викликав поліцію, газета виготовлена з недотриманням вимог діючого законодавства (не вказано назву типографії та тираж).

Прибувши на місце, правоохоронці з’ясували, що такий факт дійсно в агітаційному наметі має місце.

Було складено адміністративний протокол за ч.2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні порушення (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).

Щодо 12 інших районів Київської області, які фігурували у можливому порушенні передвиборчого законодавства, проводяться перевірки.

Як повідомляв «Главком», 94-й округ, розташований в Обухові та Василькові, вже став відомим завдяки «клонам» відомих політиків. Так, там зареєстровано вже три Кононенки. Тільки один із них «справжній» - нардеп Ігор Кононенко, соратник Порошенка. Другий Кононенко – Артур – із Запоріжжя, а третій – Олексій – співробітник компанії ТОВ «Солідарність плюс», назва якої подібна до партії Порошенка. Також на цьому окрузі вже три Дубинських.

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