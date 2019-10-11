На Київщині поліція затримала неповнолітніх автоугонщиків, які за ніч викрали три машини (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час затримання викрадена автівка перекинулася Фото: Нацполіція

Хлопці викради аж три ВАЗи за одну ніч

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки с. Черепин Тетіївського району, що у неї викрали автомобіль ВАЗ та зникли ключі від нього. Літня жінка запідозрила у цьому свого онука і розповіла про це поліції.

За наданою інформацією, група реагування патрульної поліції розпочала нічні пошуки. Трьох неповнолітніх угонщиків, які тікали від правоохоронців вже на іншій викраденій машині, наздогнали у полі. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

При затриманні сталося зіткненні двох автівок – викрадена перекинулася, а поліцейське авто зазнало ушкоджень.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що хлопці поцупили аж три ВАЗи за ніч.

«Забравши дідусеву «п’ятірку», онук разом із двома товаришами вирішив прокататися у напрямку Погребищенського району Вінницької області. По дорозі закінчився бензин. Пішли до найближчого села та поцупили стареньку «копієчку» на одному із подвір’їв. Утім не побачили, що у неї спущені колеса. Доїхавши до дідусевої автівки, почали їх міняти – не вийшло. Повернувшись знову до села, викрали вже третій ВАЗ. Розбили скло, дістали з «бардачка» ключі та поїхали до Тетіївського ПТУ, де навчалися. Там їх і побачила поліція, у якої вже було орієнтування на зловмисника. Переслідування закінчилося затриманням правопорушників», - розповіли в поліції.

За фактом тетіївського викрадення складено адмінпротокол за ст.184 КУпАП України (невиконання батьками своїх обов’язків).

За фактами викраденням на Вінниччині відкрито кримінальні провадження за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.