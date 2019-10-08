У Києві неповнолітній викрав авто і вчинив на ньому ДТП



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Поліцейські за допомогою мобільного телефону викрили неповнолітнього автоугонщина

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заболотного знаходиться автомобіль із пошкодженнями. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала подію.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці встановили, що ВАЗ-2109 належить місцевому жителю. Він залишив легковик на парковці біля будинку на вулиці Симиренка, а потім патрульні знайшли його пошкодженим в іншому місці.

«Ми з'ясували, що до зникнення транспорту причетний 15-річний житель Київської області. За допомогою викрутки він пошкодив замки дверцят та замок запалення і проїхав кілька метрів. Потім, не впоравшись із керуванням, він врізався в електроопору, після чого втік. При цьому правопорушник загубив у салоні свій мобільний телефон, який допоміг нам встановити його особу. Свої дії фігурант пояснив тим, що автівка була потрібна йому для того, щоби скоріше доїхати додому», - розповів заступник начальника Святошинського управління поліції Віталій Ясинський.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Після отримання пояснень від неповнолітнього його передали на поруки батькам, котрі будуть нести відповідальність за вчинок підлітка.