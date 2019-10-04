У Шаргородському районі поліцейські затримали викрадача скутера



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Третього жовтня працівники поліції встановили особу зловмисника, який вночі незаконно заволодів скутером у жителя с. Довжок. Поліцією відкрито кримінальне провадження

До Шаргородського відділення поліції звернувся 38-річний місцевий житель, який повідомив про викрадення свого скутера Honda Dio. Потерпілий розповів, що залишив транспортний засіб поблизу власного домоволодіння.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами протягом кількох годин правоохоронці встановили зловмисника, причетного до викрадення скутера. Ним виявився 18 – річний житель Шаргородського району. У вчиненому хлопець зізнався та пояснив, що викрав транспортний засіб аби покататися.

Скутер правопорушник переховував на території власного домоволодіння.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.

Шановні власники автотранспорту! Щоб ваш транспортний засіб не опинився у списку розшукуваних, не залишайте його без нагляду навіть на короткий час. По можливості обладнайте власний автотранспорт електронними та механічними пристроями проти викрадення.