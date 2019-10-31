Вночі біля будинку на Борщагівці згорів автомобіль



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Столичні вогнеборці ліквідовували пожежу в автомобілі

У ніч на четвер, 31 жовтня, у дворі 9-поверхового житлового будинку на бульварі Ромена Роллана, 13Б у Святошинському районі столиці сталася пожежа в автомобілі Mazda-6.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:40.

До місця виклику було направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 03:58 пожежу вдалося ліквідувати, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, скло, гуму та лакофарбове покриття.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої доби столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію автомобільних пожеж.

29 жовтня на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа.