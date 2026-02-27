Головна Київ Новини
Поліцейські Київщини знайшли та знищили бойову частину російського «Шахеда» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліцейські Київщини знайшли та знищили бойову частину російського «Шахеда» (фото)
Небезпечну частину дрона-камікадзе «Герань-2» було виявлено в одному з районів Чернігівської області
фото: Національна поліція України/Facebook

Мешканців регіону закликали не чіпати підозрілі предмети та одразу викликати спеціальні служби

Правоохоронці-сапери Київщини на території Чернігівської області виявили бойову частину ворожого «Шахеда». Небезпечну знахідку було вилучено та знищено. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області, інформує «Главком»

За словами правоохоронців, спеціалісти-вибухотехніки поліції столичного регіону виявили небезпечну частину дрона-камікадзе «Герань-2» в одному з районів Чернігівської області.

Правоохоронці-сапери Київщини на території Чернігівської області виявили бойову частину ворожого «Шахеда»
Правоохоронці-сапери Київщини на території Чернігівської області виявили бойову частину ворожого «Шахеда»
фото: Національна поліція України/Facebook

«Правоохоронці провели обстеження прилеглої території та ідентифікували вибухонебезпечний об’єкт. З метою недопущення загрози для життя і здоров’я громадян, бойову частину безпілотника спеціалісти знешкодили та на спеціальному майданчику провели контрольований підрив», – уточнили в пресслужбі.

Мешканців регіону закликали не чіпати підозрілі предмети та одразу викликати спеціальні служби

Shahed-136 – це іранський дрон-камікадзе. Активно використовується країною-агресором РФ для терористичних ударів по території України.

Нагадаємо, Україна нарощує темпи будівництва антидронових сіток над автомобільними дорогами поблизу кордону з Росією, щоб захистити цивільний транспорт, рятувальників і ремонтні бригади від атак російських безпілотників. Пріоритет надається трасам, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення.


 

Відновлення Трипільської ТЕС: правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн
Відновлення Трипільської ТЕС: правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
Поліцейські Київщини знайшли та знищили бойову частину російського «Шахеда» (фото)
Поліцейські Київщини знайшли та знищили бойову частину російського «Шахеда» (фото)
П'ять нових наземних переходів у Києві планується створити протягом 2026 року: перелік адрес
П'ять нових наземних переходів у Києві планується створити протягом 2026 року: перелік адрес
На Київщині протягом дня буде чутно вибухи через роботи на гранітному кар'єрі
На Київщині протягом дня буде чутно вибухи через роботи на гранітному кар'єрі
«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам

