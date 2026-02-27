Поліцейські Київщини знайшли та знищили бойову частину російського «Шахеда» (фото)

Небезпечну частину дрона-камікадзе «Герань-2» було виявлено в одному з районів Чернігівської області

Мешканців регіону закликали не чіпати підозрілі предмети та одразу викликати спеціальні служби

Правоохоронці-сапери Київщини на території Чернігівської області виявили бойову частину ворожого «Шахеда». Небезпечну знахідку було вилучено та знищено. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області, інформує «Главком»

За словами правоохоронців, спеціалісти-вибухотехніки поліції столичного регіону виявили небезпечну частину дрона-камікадзе «Герань-2» в одному з районів Чернігівської області.

Правоохоронці-сапери Київщини на території Чернігівської області виявили бойову частину ворожого «Шахеда» фото: Національна поліція України/Facebook

«Правоохоронці провели обстеження прилеглої території та ідентифікували вибухонебезпечний об’єкт. З метою недопущення загрози для життя і здоров’я громадян, бойову частину безпілотника спеціалісти знешкодили та на спеціальному майданчику провели контрольований підрив», – уточнили в пресслужбі.

Shahed-136 – це іранський дрон-камікадзе. Активно використовується країною-агресором РФ для терористичних ударів по території України.

Нагадаємо, Україна нарощує темпи будівництва антидронових сіток над автомобільними дорогами поблизу кордону з Росією, щоб захистити цивільний транспорт, рятувальників і ремонтні бригади від атак російських безпілотників. Пріоритет надається трасам, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення.



