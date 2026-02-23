Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 23 лютого 2026 року

В Мексиці вбили лідера картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо, деякі регіони Росії атакували ракети та безпілотники, американський президент здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 лютого:

Ліквідація наркобарона у Мексиці

фото: Reuters

Смерть одного з найнебезпечніших наркобаронів світу, лідера картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Осегери Сервантеса, спровокувала безпрецедентну хвилю насильства. Після завершення військової операції, в результаті якої «Ель Менчо» було вбито, регіони під контролем картелю перетворилися на зону бойових дій.

Ліквідація ватажка миттєво викликала агресивну реакцію озброєних угруповань. У штаті Халіско, включаючи велике місто Гвадалахара та популярне туристичне узбережжя Пуерто-Вальярта, бандити перекрили ключові траси, використовуючи спалений транспорт. Пожежі охопили не лише автомобілі, а й автозаправні станції, аптеки та торгові точки.

У Саратовській області пролунали вибухи

Після атаки видно задимлення скріншот з відео

У ніч на 23 лютого Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників.

Місцеві мешканці міст Саратов та Енгельс повідомили про потужні вибухи, що почалися близько 02:30 за місцевим часом. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони намагалися відбити наліт близько десятка повітряних цілей. Очевидці зазначають, що загалом було чутно від 12 до 15 гучних звуків вибухів.

Безпілотники атакували нафтопереробну станцію у Татарстані

фото: соціальні мережі

У ніч на 23 лютого дрони здійснили масштабний наліт на нафтопереробну станцію Татарстану.

Мешканці Альметьєвська повідомили про серію з 5-7 потужних вибухів, що супроводжувалися яскравими спалахами в небі. Невдовзі після цього в одному з районів міста почалася сильна пожежа, а над горизонтом піднялися стовпи густого диму.

Ймовірно, основною ціллю удару стала нафтоперекачувальна станція (НПС) «Калейкіно» – найбільший транспортний вузол АТ «Транснефть – Прикам'я». Очевидці зафіксували займання на території об'єкта, який відіграє стратегічну роль в енергетичній системі Росії. НПС «Калейкіно» є головною станцією, де приймаються та змішуються потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії.

Білгород атакували ракети

Ймовірно, задимлення на електропідстанції «Фрунзенська», яка потрапила під ракетний удар фото: соціальні мережі

У ніч на 23 лютого російський Білгород атакували ракети. Місцеві мешканці повідомляють, що у Білгороді пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Ймовірно, під удар потрапила електропідстанція «Фрунзенська», Білгородська ТЕЦ.

Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, в результаті атаки є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції

фото: The White house/Facebook

Американський лідер Дональд Трамп висловив нерозуміння щодо позиції Тегерана, який продовжує ігнорувати вимоги стосовно обмеження своєї ядерної програми. Це відбувається попри суттєве посилення військового контингенту США на Близькому Сході. Про позицію президента розповів його спецпосланник Стів Віткофф.

За словами Віткоффа, розгортання значних морських та авіаційних сил США в регіоні мало б стимулювати Іран до більшої гнучкості. Проте іранська сторона досі уникає прямих переговорів про відмову від ядерних розробок. Спецпосланець зауважив, що Трамп розглядає різні сценарії розвитку подій, але щиро дивується відсутності готовності Тегерана до фактичної капітуляції в цих умовах.

