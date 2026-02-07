Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
фото: соціальні мережі

БпЛА вдарили по Редкинському дослідному хімічному заводі, продукція якого використовується в авіаційній та оборонній промисловості Росії

У ніч на 7 лютого у Тверській області РФ було атаковано Редкинський дослідний хімічний завод. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями місцевих мешканців, підприємство потрапило під удар безпілотників.

Редкинський дослідний хімічний завод є одним із великих підприємств хімічної промисловості Росії. Завод спеціалізується на виробництві складних хімічних компонентів, зокрема добавок до палива, технічних хімікатів та спецреактивів. Продукція підприємства використовується в авіаційній та оборонній промисловості, а також у програмах військового та подвійного призначення.

Як відомо, у ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА. 

Вночі Білгород атакували ракети. За попередніми даними російських ресурсів, для атаки нібито могли бути використані системи HIMARS. У місті та окремих районах області працювали сирени повітряної тривоги, а місцева влада оголошувала ракетну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон». 

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

