Підрив евакуаційного авто у Києві: поліція розкрила деталі цинічної схеми (фото)

У переписці одного з підозрюваних було знайдено звіти російському куратору про виконане завдання

Поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали двох зловмисників, які організували теракт у Голосіївському районі столиці. Фігуранти підірвали фургон Peugeot Partner, що за легендою мав вирушити на передову для евакуації поранених захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що зловмисники використали цинічну схему під прикриттям волонтерської допомоги. 41-річний ветеран війни, бажаючи допомогти Збройним силам, познайомився у соцмережах із «псевдоволонтером», який запропонував профінансувати придбання медичного транспорту.

Затримання підозрюваних у теракті фото: Національна поліція України/Facebook

Отримавши $2,3 тис., ветеран придбав фургон, обладнав його ношами та кисневими балонами, після чого передав автівку виконавцям. Замість відправки на фронт, чоловіки заклали у транспортний засіб вибухівку. Детонація сталася передчасно у Голосіївському районі, завдяки чому обійшлося без постраждалих.

Криміналісти та вибухотехніки вивчають наслідки передчасної детонації авто фото: Національна поліція України/Facebook

Знищена вибухом автівка фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили особи зловмисників: ними виявилися 29-річний киянин та 47-річний іноземець, який проходив військову службу, але перебував у статусі дезертира. Під час обшуків, проведених за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, у фігурантів вилучили інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, піротехніку та докази співпраці з ворожими спецслужбами. Зокрема, у переписці одного з підозрюваних знайшли звіти російському куратору про виконане завдання.

Фігурантам справи загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі обом затриманим оголошено про підозру у вчиненні терористичного акту за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів на півночі України. У результаті спецоперації затримано двох російських агенток, які виготовляли бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира. Слідство встановило, що підготовкою вибухів займалися 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга. Обидві входили до розгалуженої агентурної мережі ФСБ. У грудні 2025 року правоохоронці вже затримали трьох учасників цієї групи після теракту в Дарницькому районі столиці.