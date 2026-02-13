Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області

Щука розпочинає нерест при температурі води +3-5 °C

У Києві та області із 15 лютого 2026 року стартує заборона на вилов щуки, пов'язана із нерестом риби. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу, інформує «Главком».

Зазначається, що згідно із Правилами любительського рибальства з 15 лютого у всіх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) столиці та регіону забороняється вилов щуки у період її переднерестової та нерестової активності.

Щука – один із перших хижаків, що розпочинає нерест при температурі води +3-5 °C. У цей період вона активно мігрує на мілководні ділянки водойм, де дозріває ікра та молока.

«Саме під час нересту риба є найбільш вразливою до вилову, що може негативно вплинути на відтворення її популяції. Щука відіграє важливу роль у водних екосистемах, регулюючи чисельність дрібної й ослабленої риби та підтримуючи екологічний баланс у водоймах», – йдеться у повідомленні.

Порушення правил рибальства у цей період тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність (ст. 85 КУпАП та ст. 249 ККУ):

за незначні порушення (ч. 3 ст. 85 КУпАП): попередження або штраф від 34 до 170 грн

за грубе порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП): штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих біоресурсів

кримінальна відповідальність (ст. 249 ККУ) настає у разі заподіяння істотної шкоди та передбачає: за ч. 1 – штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років, а за ч. 2 – штраф від 51 тис. грн до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

«Окрім штрафів, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену особину. Згідно з постановою КМУ № 1042, розмір шкоди за одну щуку становить 3468 грн», – йдеться у повідомленні.

Заборона на вилов щуки діятиме до 31 березня 2026 року.

Екологи нагадують, що до початку весняно-літньої нерестової заборони продовжує діяти заборона на вилов риби на зимувальних ямах.

