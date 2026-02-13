Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області
Щука відіграє важливу роль у водних екосистемах, регулюючи чисельність дрібної й ослабленої риби
фото: ЛОДА

Щука розпочинає нерест при температурі води +3-5 °C

У Києві та області із 15 лютого 2026 року стартує заборона на вилов щуки, пов'язана із нерестом риби. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу, інформує «Главком».

Зазначається, що згідно із Правилами любительського рибальства з 15 лютого у всіх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) столиці та регіону забороняється вилов щуки у період її переднерестової та нерестової активності.

Щука – один із перших хижаків, що розпочинає нерест при температурі води +3-5 °C. У цей період вона активно мігрує на мілководні ділянки водойм, де дозріває ікра та молока.

«Саме під час нересту риба є найбільш вразливою до вилову, що може негативно вплинути на відтворення її популяції. Щука відіграє важливу роль у водних екосистемах, регулюючи чисельність дрібної й ослабленої риби та підтримуючи екологічний баланс у водоймах», – йдеться у повідомленні.

Порушення правил рибальства у цей період тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність (ст. 85 КУпАП та ст. 249 ККУ):

  • за незначні порушення (ч. 3 ст. 85 КУпАП): попередження або штраф від 34 до 170 грн
  • за грубе порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП): штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих біоресурсів
  • кримінальна відповідальність (ст. 249 ККУ) настає у разі заподіяння істотної шкоди та передбачає: за ч. 1 – штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років, а за ч. 2 – штраф від 51 тис. грн до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

«Окрім штрафів, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену особину. Згідно з постановою КМУ № 1042, розмір шкоди за одну щуку становить 3468 грн», – йдеться у повідомленні.

Заборона на вилов щуки діятиме до 31 березня 2026 року.

Екологи нагадують, що до початку весняно-літньої нерестової заборони продовжує діяти заборона на вилов риби на зимувальних ямах.

Нагадаємо, у лютому у водоймах триває період глухозим'я, проте ближче до кінця місяця риба починає поступово «прокидатися», відчуваючи наближення весни та надходження талої води, збагаченої киснем. Успіх у лютому 2026 року залежатиме від терпіння рибалки, знання рельєфу дна та врахування місячних фаз, які мають вплив на біоритми мешканців глибин. «Главком» підготував актуальний календар рибалки на лютий 2026 року, щоб ваші поїздки на лід були результативними.

Теги: Київщина рибальство риба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди через обрив контактного дроту
«Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Київщині та Чернігівщині: деталі
16 сiчня, 14:47
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
17 сiчня, 13:06
Правоохоронці вилучили, після чого провели контрольоване знищення небезпечної знахідки
На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)
14 сiчня, 12:04
Попереднє розслідування пожежі встановило, що причиною могла стати несправність пічного опалення
У пожежі на Київщині загинуло подружжя пенсіонерів
19 сiчня, 15:09
Вибухові роботи триватимуть на території Шамраївського родовища гранітів
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
28 сiчня, 09:46
49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
29 сiчня, 16:57
Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання
Нічна атака на Київ: скільки будинків без тепла у лютневий мороз
3 лютого, 09:49
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
2 лютого, 10:22
Знаменитий Руні, який офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
9 лютого, 17:02

Новини

У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)
У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)
Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області
Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області
Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)
Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua