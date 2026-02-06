Вибух на Львівщині: під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло загиблого

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених

На місці зруйнованої двоповерхової будівлі у селі Дуліби Стрийського району рятувальники знайшли мертвого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя.

Зазначається, що на місці події працюють рятувальники ДСНС Львівщини, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України та правоохоронці.

Нагадаємо, 6 лютого о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби. За попередньою інформацією, сталося це на території Стрийського автотранспортного підприємства. Внаслідок вибуху була повністю зруйнована виробнича будівля цього підприємства. Причини вибуху і руйнування будівлі встановлюються.

Як повідомлялося, у селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки.

До слова, у Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік.