Мер Москви заявив про масовану атаку БпЛА

Перші повідомлення про атаку на Москву з'явились близько 18:00

Увечері, 26 лютого, у Підмосков'ї прогриміли потужні вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька десятків дронів летіли курсом на Москву, пише «Главком».

Зазначається, що понад 23 безпілотники було збито на підльоті до російської столиці. За повідомленням влади, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у неділю, 22 лютого, столицю держави-агресорки Москву атакували безпілотники. Роботу усіх аеропортів було тимчасово було припинено.

До слова, у неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнавала атак невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків.

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.