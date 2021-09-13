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    На Київщину насувається негода. Синоптики попередили про грозу

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    Грозова погода у київській області утримається до кінця доби - На Київщину насувається негода. Синоптики попередили про грозу
    Грозова погода у київській області утримається до кінця доби
    Фото з відкритих джерел

    Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий

    Найближчим часом у Київській області очікується погіршення погодних умов та гроза. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, по Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 вересня гроза», – йдеться у попередженні.

    Як повідомляється, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

    На даний момент утримується тепла і сонячна погода.

    До слова, понеділок, 13 вересня, порадує киян теплою погодою. Вдень у столиці повітря прогріється до +26 градусів.

    Як раніше повідомлялося, у Києві протягом 14-15 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди ДСНС Київщина
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    На Київщину насувається негода. Синоптики попередили про грозу