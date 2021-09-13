На Київщину насувається негода. Синоптики попередили про грозу

Грозова погода у київській області утримається до кінця доби

Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Найближчим часом у Київській області очікується погіршення погодних умов та гроза. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, по Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 вересня гроза», – йдеться у попередженні.

Як повідомляється, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

На даний момент утримується тепла і сонячна погода.

До слова, понеділок, 13 вересня, порадує киян теплою погодою. Вдень у столиці повітря прогріється до +26 градусів.

Як раніше повідомлялося, у Києві протягом 14-15 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів