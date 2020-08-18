Поліція розшукала зниклу 16-річну дівчину з немовлям



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Поліція доставила дівчину з дитиною до місця проживання

Із малюком та мамою все добре

Ювенальні поліцейські Вишнівського відділення поліції розшукали 16-річну дівчину, яка із немовлям зникла 17 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Повідомлення про зникнення неповнолітньої матері та її 1,5 місячної дитини надійшло до поліції пізно ввечері 17 серпня. На пошуки дівчинки та немовляти були орієнтовані усі наряди поліції області та столиці, громадськість.

Ювенальні поліцейські встановили їх місцезнаходження та повернули до місця проживання.

Із малюком та мамою все добре, наразі їх життю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели з дівчиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в подальшому.

Раніше повідомлялося, що 17 серпня близько 18:00 16-річна дівчина пішла з місця проживання (м. Вишневе) на прогулянку разом із 1,5-місячним сином і не повернулася додому.