  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція розшукала зниклу 16-річну дівчину з немовлям

    • Розсилка
    Поліція доставила дівчину з дитиною до місця проживання - Поліція розшукала зниклу 16-річну дівчину з немовлям
    Поліція доставила дівчину з дитиною до місця проживання

    Із малюком та мамою все добре

    Ювенальні поліцейські Вишнівського відділення поліції розшукали 16-річну дівчину, яка із немовлям зникла 17 серпня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Повідомлення про зникнення неповнолітньої матері та її 1,5 місячної дитини надійшло до поліції пізно ввечері 17 серпня. На пошуки дівчинки та немовляти були орієнтовані усі наряди поліції області та столиці, громадськість.

    Ювенальні поліцейські встановили їх місцезнаходження та повернули до місця проживання.

    Із малюком та мамою все добре, наразі їх життю нічого не загрожує.

    Правоохоронці провели з дівчиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в подальшому.

    Раніше повідомлялося, що 17 серпня близько 18:00 16-річна дівчина пішла з місця проживання (м. Вишневе) на прогулянку разом із 1,5-місячним сином і не повернулася додому.

    Національна поліція України діти Київщина розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ