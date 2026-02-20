На Київщині виявлено сказ у домашнього кота

У громаді з 17 лютого запроваджені карантинні обмеження на 60 днів

Власникам тварин варто пам'ятати, що вакцинація є обов'язковою для домашніх котів та собак

У Київській області виявлено сказ у домашнього кота. Ветеринари проводитимуть подвірні обходи, щоб провести щеплення тварин. Про це повідомила Гостомельська селищна військова адміністрація, інформує «Главком».

Зазначається, що в громаді з 17 лютого запроваджені карантинні обмеження на 60 днів. Щоб запобігти поширенню хвороби, фахівці Київської обласної державної лікарні ветеринарної медицини розпочинають безоплатне подвірне щеплення собак та котів.

Власникам тварин нагадують, що вакцинація є обов'язковою для домашніх тварин (собак та котів). Громадян просять забезпечити доступ ветеринарів до тварин та сприяти щепленню.

Сказ – це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus.

Що робити людині після укусу, подряпині чи попаданні слини тварини:

ретельно промити рану з милом (не менше 15 хв.)

обробити антисептиком і накласти пов'язку

при сильній кровотечі викликати швидку

негайно звернутися до лікаря або в травмпункт для визначення потреби у щепленнях.

Фахівці нагадують, щоб уникнути захворювання на сказ, потрібно керуватися такими правилами:

регулярно щеплювати своїх тварин від сказу (не важливо, контактують вони з іншими тваринами чи ні, гуляють вони на вулиці чи живуть у квартирах)

уникати контактів з дикими, невідомими та безпритульними тваринами

пояснювати дітям, чому не можна гратися, гладити невідомих тварин

при укусі твариною негайно звернутися до лікарні швидкої невідкладної допомоги та державного лікаря ветеринарної медицини.

Нагадаємо, у Київській області ухвалено рішення про проведення профілактичних заходів із регулювання чисельності диких хижих тварин шляхом їх відстрілу. Вони триватимуть до 28 лютого 2026 року. Відповідне рішення прийняв оперативний штаб Ради оборони Київської області