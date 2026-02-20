Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині виявлено сказ у домашнього кота

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині виявлено сказ у домашнього кота
У громаді з 17 лютого запроваджені карантинні обмеження на 60 днів
фото з відкритих джерел

Власникам тварин варто пам'ятати, що вакцинація є обов'язковою для домашніх котів та собак

У Київській області виявлено сказ у домашнього кота. Ветеринари проводитимуть подвірні обходи, щоб провести щеплення тварин. Про це повідомила Гостомельська селищна військова адміністрація, інформує «Главком».

Зазначається, що в громаді з 17 лютого запроваджені карантинні обмеження на 60 днів. Щоб запобігти поширенню хвороби, фахівці Київської обласної державної лікарні ветеринарної медицини розпочинають безоплатне подвірне щеплення собак та котів.

Власникам тварин нагадують, що вакцинація є обов'язковою для домашніх тварин (собак та котів). Громадян просять забезпечити доступ ветеринарів до тварин та сприяти щепленню.

Сказ –  це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus. 

Що робити людині після укусу, подряпині чи попаданні слини тварини:

  • ретельно промити рану з милом (не менше 15 хв.)
  • обробити антисептиком і накласти пов'язку
  • при сильній кровотечі викликати швидку
  • негайно звернутися до лікаря або в травмпункт для визначення потреби у щепленнях.

Фахівці нагадують, щоб уникнути захворювання на сказ, потрібно керуватися такими правилами:

  • регулярно щеплювати своїх тварин від сказу (не важливо, контактують вони з іншими тваринами чи ні, гуляють вони на вулиці чи живуть у квартирах)
  • уникати контактів з дикими, невідомими та безпритульними тваринами
  • пояснювати дітям, чому не можна гратися, гладити невідомих тварин
  • при укусі твариною негайно звернутися до лікарні швидкої невідкладної допомоги та державного лікаря ветеринарної медицини.

Нагадаємо, у Київській області ухвалено рішення про проведення профілактичних заходів із регулювання чисельності диких хижих тварин шляхом їх відстрілу. Вони триватимуть до 28 лютого 2026 року. Відповідне рішення прийняв оперативний штаб Ради оборони Київської області

Теги: сказ тварини Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У низці областей 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У низці областей 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
31 сiчня, 12:15
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
14 лютого, 01:57
нергетики попереджають: стан мереж може швидко змінюватися залежно від загального навантаження та нових пошкоджень
Київська область повернулась до графіків відключення світла
26 сiчня, 14:04
Павло Лойко багато років працював на кіностудії імені О. Довженка
У Ворзелі від голоду та холоду помер кінооператор Павло Лойко
6 лютого, 09:05
Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада
Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада вилучено з пам’яток України
6 лютого, 10:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
10 лютого, 21:43
У Броварському районі внаслідок атаки суттєво пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств
Нічна атака на Київщину: у Броварському районі пошкоджено два підприємства
12 лютого, 10:36
Після ліквідації вогню рятувальники виявили в приміщенні тіло чоловіка
На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
12 лютого, 17:25
На дорозі зіткнулися автомобіль Jeep та шкільний автобус
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
Вчора, 12:38

Новини

Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
На Київщині виявлено сказ у домашнього кота
На Київщині виявлено сказ у домашнього кота
У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення
Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення
20 лютого у Печерському районі частково обмежено рух транспорту: де саме
20 лютого у Печерському районі частково обмежено рух транспорту: де саме
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua