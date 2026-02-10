Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

11 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 11 лютого 2026 року

1.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;

1.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;

2.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00;

2.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;

3.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 11:00 та з 17:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;

4.2 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;

5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;

6.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00.

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері. Також влада ініціює звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту «СвітлоДім».

Як повідомлялося, російські війська вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Зауважимо, відбулося чергове засідання координаційного штабу захисту енергетики. Під час зустрічі обговорювалося питання справедливого розподілу електроенергії.

До слова, 11 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).