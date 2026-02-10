Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

11 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 11 лютого 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 2.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 11:00 та з 17:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30 та з 20:30 до 24:00.
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року фото 2

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері. Також влада ініціює звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту «СвітлоДім».

Як повідомлялося, російські війська вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

Зауважимо, відбулося чергове засідання координаційного штабу захисту енергетики. Під час зустрічі обговорювалося питання справедливого розподілу електроенергії.

До слова, 11 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Читайте також:

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
20 сiчня, 19:15
Очільник столиці закликав киян за тимчасово виїхати з міста після масштабних російських ударів по критичній інфраструктурі
Військова адміністрація спростувала заяви Кличка про масовий виїзд киян
21 сiчня, 20:56
Через складну ситуацію в енергосистемі в українських містах продовжують працювати пункти обігріву
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
23 сiчня, 22:31
Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область
Атака на Київщину: четверо поранених, пошкоджені будинки та авто
24 сiчня, 05:18
Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня пошкодження зафіксовані майже у всіх районах
Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
24 сiчня, 23:19
Гетманцев переконаний, що ситуація з електроенергією відіб’ється на виконанні бюджету
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
28 сiчня, 12:05

Новини

Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
Прибирати сніг у Києві мають балансоутримувачі: бізнес обурений наказами КМДА
Прибирати сніг у Києві мають балансоутримувачі: бізнес обурений наказами КМДА
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням
Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням
На ремонт електрощитових у столичних будинках виділено 200 млн грн: рішення Київради
На ремонт електрощитових у столичних будинках виділено 200 млн грн: рішення Київради

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua