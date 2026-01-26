Головна Київ Новини
Графіки відключення світла на Київщині 26 січня: ДТЕК заявив про стабілізацію ситуації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
нергетики попереджають: стан мереж може швидко змінюватися залежно від загального навантаження та нових пошкоджень
колаж: glavcom.ua

Станом на зараз фахівцям вдалося вирівняти навантаження на мережі

Ситуацію в енергосистемі Київської області після останнього ворожого обстрілу вдалося стабілізувати, що дозволяє повернутися до планових обмежень споживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

За словами енергетиків, станом на зараз фахівцям вдалося вирівняти навантаження на мережі. Це дозволяє відійти від екстрених відключень та знову застосовувати графіки стабілізаційних обмежень.

Графіки відключення світла на Київщині 26 січня: ДТЕК заявив про стабілізацію ситуації фото 1
інфографіка: ДТЕК
Графіки відключення світла на Київщині 26 січня: ДТЕК заявив про стабілізацію ситуації фото 2
інфографіка: ДТЕК

Водночас у компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики попереджають: стан мереж може швидко змінюватися залежно від загального навантаження та нових пошкоджень.

Аби система працювала стабільно, енергетики просять споживачів дотримуватися правил «розумного» енергоспоживання після того, як з'являється світло:

  • Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно в перші 30 хвилин після ввімкнення електрики.
  • Користуйтеся технікою по черзі: спочатку чайник, після його вимкнення – пральна машина чи обігрівач.

Це допоможе запобігти перевантаженню мереж та уникнути нових локальних аварій.

За актуальними змінами в енергопостачанні можна слідкувати в офіційному телеграм-каналі компанії.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

23 січня міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про результати чергового засідання Штабу та окреслив поточний стан енергетичної системи країни. За його словами, ситуація залишається складною, однак уже є позитивні зрушення.  Однак вже у ніч на 24 січня ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну систему України. Під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Київщина ДТЕК відключення світла

