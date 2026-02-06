Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада вилучено з пам’яток України

Переяславська рада – загальна військова рада, яку гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі 8 (18) січня 1654 року

Уряд 5 лютого вніс зміни до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову № 152.

Кабмін вилучив пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада на Київщині з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

«Внести зміни до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вилучивши пам’ятку культурної спадщини національного значення згідно з переліком, що додається», – йдеться у постанові.

Переяславська рада – загальна військова рада, яку гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі 8 (18) січня 1654 року, один з епізодів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу. У працях частини російських та українських істориків, а також в офіційній ідеології СРСР набув значення ключової події в ході «возз'єднання українського народу з братнім російським народом».

До слова, у столиці на території Національного заповідника«Києво-Печерська лавра» провели відкриття погруддя Івана Мазепи. Авторами скульптури стали Олесь Сидорук і Борис Крилов.