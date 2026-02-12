Головна Київ Новини
Нічна атака на Київщину: у Броварському районі пошкоджено два підприємства

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Броварському районі внаслідок атаки суттєво пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств
фото з відкритих джерел

Влада закликає мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки

У ніч на 12 лютого Київська область зазнала чергової масованої ракетно-дронової атаки. В регіоні активно працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами очільника області, влучань в об’єкти критичної інфраструктури вдалося уникнути. Також немає постраждалих серед цивільного населення, проте без руйнувань не обійшлося.

Зокрема, у Броварському районі внаслідок атаки суттєво пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств. У двох приватних домоволодіннях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Масштабних руйнувань у житловому секторі немає.

Наразі на місцях падіння уламків працюють усі відповідні служби. Рятувальники та правоохоронці документують наслідки чергового злочину РФ.

«Ворог не припиняє спроб залишити нас без світла, тепла і води – базових людських потреб, цілеспрямовано атакуючи об’єкти енергетики та мирні населені пункти», – наголосив Микола Калашник.

Влада вкотре закликає мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого Росія атакувала Київ. Станом на ранок наслідки зафіксовані на 3 локаціях у Дніпровському та Дарницькому районах. У Дарницькому районі уламки російського БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.

Після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла. 

