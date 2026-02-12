На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання

Після ліквідації вогню рятувальники виявили в приміщенні тіло чоловіка

Під час пожежі у будинку на Київщині загинув 52-річний господар помешкання

Поліцейські Київщини розпочали досудове розслідування за фактом пожежі в селі Лаврики, що призвела до загибелі людини. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує «Главком».

Повідомлення про загоряння приватного будинку надійшло до поліції від підрозділів ДСНС. Після ліквідації вогню рятувальники виявили в приміщенні тіло чоловіка. Ним виявився 52-річний господар помешкання.

За попередніми даними правоохоронців, причиною трагедії стало куріння в ліжку. Остаточні висновки щодо причин виникнення пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення відповідних експертиз.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, у селі Селище Баришівської громади на Київщині сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Під час гасіння полум'я вогнеборці виявили у будинку тіла 88-річного чоловіка та 82-річної жінки – власників домоволодіння.

У ніч проти 15 січня в селі Дмитрівка Бучанського району сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь забрав життя жінки та відправив на лікарняні ліжка всю її родину.