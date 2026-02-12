Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
Після ліквідації вогню рятувальники виявили в приміщенні тіло чоловіка
фото: поліція Київщини

Під час пожежі у будинку на Київщині загинув 52-річний господар помешкання

Поліцейські Київщини розпочали досудове розслідування за фактом пожежі в селі Лаврики, що призвела до загибелі людини. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, інформує «Главком».

Повідомлення про загоряння приватного будинку надійшло до поліції від підрозділів ДСНС. Після ліквідації вогню рятувальники виявили в приміщенні тіло чоловіка. Ним виявився 52-річний господар помешкання.

За попередніми даними правоохоронців, причиною трагедії стало куріння в ліжку. Остаточні висновки щодо причин виникнення пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення відповідних експертиз.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, у селі Селище Баришівської громади на Київщині сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Під час гасіння полум'я вогнеборці виявили у будинку тіла 88-річного чоловіка та 82-річної жінки – власників домоволодіння.

У ніч проти 15 січня в селі Дмитрівка Бучанського району сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь забрав життя жінки та відправив на лікарняні ліжка всю її родину. 

Теги: смерть пожежа Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана у ніч на Новий рік спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей
Смертельна пожежа на курорті у Швейцарії: відкрито кримінальне провадження
30 сiчня, 01:25
Мешканці лівого берега Києва та низки громад Київської області отримали перші «Пакунки тепла»
Мешканці лівого берега Києва та області отримали «Пакунки тепла»
2 лютого, 00:27
Евакуація жителів з верхніх поверхів будинку
Нічна пожежа на Діловій: з вогню врятовано дитину та трьох дорослих, є госпіталізовані
22 сiчня, 10:55
У Білоцерківському районі сім'я з трьох людей отруїлася через бензиновий генератор
За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом
22 сiчня, 14:34
Командиру повідомлено про підозру: викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану
Розкрадання продуктів для військових на Київщині: підозру оголошено командиру частини
3 лютого, 14:01
Уражено Редкінський дослідний завод
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
7 лютого, 12:15
На Оболоні горить трансформатор біля житлового будинку. 9 лютого 2025 року
На Оболоні через вибух трансформатора спалахнула пожежа
9 лютого, 08:40
За даними поліції, 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
10 лютого, 10:35
Причина пожежі встановлюється
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
Вчора, 14:02

Новини

На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
Київ отримав 500 генераторів від Європейського Союзу для роботи теплопунктів
Київ отримав 500 генераторів від Європейського Союзу для роботи теплопунктів
Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua