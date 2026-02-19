Головна Київ Новини
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На дорозі зіткнулися автомобіль Jeep та шкільний автобус
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

 Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого з автівки та передали медикам екстреної допомоги

Вранці 19 лютого у селищі Ставище у Білоцерківському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та позашляховика. Рятувальникам довелося деблокувати постраждалих із понівеченого легковика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку о 07:53. На місце події терміново прибув черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як з'ясувалося, на дорозі зіткнулися автомобіль Jeep та шкільний автобус. На момент аварії в автобусі перебувало 19 дітей та шестеро дорослих, серед них ніхто з них не постраждав.

фото: поліція Київщини/Facebook

Основний удар прийшовся на легковик. Ще до приїзду ДСНС одну особу з Jeep госпіталізували до лікарні. Інший пасажир опинився затиснутим у салоні. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого та передали медикам екстреної допомоги.  

фото: поліція Київщини/Facebook

До ліквідації наслідків ДТП залучалося шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки. 

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними через ожеледицю, дотримуватися дистанції та уникати різких маневрів.

Нагадаємо, за 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми. Основні причини автопригод на Київщині: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть. Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

Також повідомлялося, що правоохоронці Київщини з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на Фастівщині, внаслідок якої госпіталізовано 58-річного чоловіка. Аварія сталася по вулиці Соборній у селі Мотовилівка. За попередньою інформацією слідчих, 58-річний водій автомобіля Lanos не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

Теги: автобус рятувальники школярі ДТП Київщина

