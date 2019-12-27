У Києві з’явиться «кризова кімната» для допомоги жертвам домашнього насильства



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Кияни можуть отримати психологічну та юридичну допомогу у разі насильства у сім'ї

У столиці діє міський телефон довіри та протидії насильства

Київська влада планує навесні 2020 року відкрити «кризову кімнату», де жертви домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів. Про це розповіла заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Контакт-центр 15-51 опитав 3500 громадян. Більшість із них чітко розуміє, що таке насильство в родині. Є чітке розуміння класифікації видів насильства. Але відсутнє розуміння – куди звертатися, якщо ти став жертвою домашнього насильства. Таких серед опитуваних виявилося понад 2800 осіб», – повідомила вона.

За її словами, постраждалі часто не хочуть звертатися до соціальних служб, оскільки потім можуть лишитися з агресором сам-на-сам. Щоб виправити цю ситуацію, міська влада планує навесні 2020 року відкрити «кризову кімнату».

«Це кімната на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі. Тож людина може 10 днів перебувати у такій «кризовій кімнаті», отримати первинну психологічну допомогу та пройти медичний огляд. Якщо у людини є родичі – з ними зв’язуються. Якщо геть немає куди йти, тоді збираються документи для поселення в притулок до вирішення питання», – розповіла Хонда.

Вона також наголосила, що у Києві діє міський телефон довіри та протидії насильства 15-00 або 044-272-15-00.

«Якщо є фізичне насильство, треба звертатися в поліцію. Але якщо в сім’ї є такі тенденції, то краще насильство упередити та зателефонувати на 15-00. Тут можна отримати психологічну та юридичну допомогу», – каже заступниця голови КМДА.

У результаті опитування з’ясувалося, що із понад 3500 опитуваних – більше 2818 респондентів не знають, куди звертатися у разі домашнього насильства.

3423 респонденти вважають, що сексуальний акт без згоди іншої особи є домашнім насильством.

3094 респонденти вважають, що фізичне покарання дітей є домашнім насильством.

2865 респондентів вважають, що заборона працювати (шукати роботу), навчатися є домашнім насильством.

Це опитування не є репрезентативним і носить лише інформаційних характер.