На Київщині виявлені браконьєрські сітки з мертвою рибою і птахами (фото)

У залишених браконьєрами сітках загинуло 82 кг риби та 9 водоплавних птахів

Протягом 9-10 січня 2021 року в ході рейду в акваторії Київського водосховища рибпатрульні Київщини виявили два порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

Так, в районі с. Толокунь Вишгородського району було виявлено та знято з лову 4 сітки, в яких знаходилась 47 кг мертвої риби (судак - 14 шт., лящ - 11 шт., товстолоб - 2 шт., щука - 1 шт.) та 8 диких качок. Рибу було утилізовано.

Наступного дня в районі с. Сухолуччя Вишгородського району було виявлено та знято з лову 6 сіток загальною довжиною 420 метрів. В браконьєрських знаряддях знаходилось 56 кг риби, 35 кг з якої була снулою. Крім водних біоресурсів у сітках також був виявлений мертвий птах.

У обох випадках оформлено акти безгосподарського майна.

«За даними WWF, 38% видів тварин перебувають під загрозою повного вимирання. Кожної години на Землі вимирають три види тварин, щодня зникають понад 70 видів фауни та флори. Кожен восьмий птах – на межі зникнення. Щодо риби, то за останні 40 років її стало на 76% менше. Київський рибоохоронний патруль пропагує дбайливе та бережне ставлення до природи і закликає громадян брати участь у збереженні водних біоресурсів та інших видів тварин і не займатися браконьєрством», - акцентував начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.