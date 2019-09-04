На Київщині з вікон будинків випало двоє малюків



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3-річний малюк випав з вікна другого поверху Фото: Нацполіція

Трирічний та чотирирічний хлопчики знаходяться у лікарні

У Борисполі сталися відразу два прикрих випадки падіння дітей з вікон з перервою у декілька годин. Одному хлопчику 3 роки, іншому – 4. Повідомлення про надання їм першої медичної допомоги надійшло до поліції від чергового лікаря Центральної районної лікарні.

На місця подій виїжджали начальник Бориспільського відділу поліції, слідчо-оперативна група та працівник ювенальної превенції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За результатами перевірки першого випадку встановлено, що 3-річний малюк випав з вікна кімнати на другому поверсі, поки мати пішла на кухню готувати їжу. Повернувшись за кілька хвилин побачила, що сина там вже не було. Визирнувши на вулицю, побачила, що хлопчик лежить на траві на москітній сітці. Мати самостійно відвезла малюка до лікарні. Жінка пояснила, що син і раніше вилазив на підвіконня і вона не раз робила йому зауваження.

Наразі, хлопчик перебуває у лікарні із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями.

Із травмами у лікарні перебуває і 4-річний малюк, який випав з балкону другого поверху. Щоправда, його стан тяжкий. Зараз він у реанімації. За результатами перевірки обставин з’ясувалося, що батько привіз сина до бабусі, аби та пригледіла за ним. Повернувшись з кухні до кімнати жінка хлопчика не побачила, а побачила відкриті на балкон двері та розірвану москітну сітку. Визирнувши, вгледіла малюка на траві, спустилася та відвезла його до лікарні, повідомивши про це батькові.

Ювенальна превенція Київської області звертається з проханням до батьків та усіх дорослих не залишати дітей без нагляду, адже це може призвести до трагічних наслідків.