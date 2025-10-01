Головна Країна Суспільство
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Офіс президента

«Удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкт»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС, пише «Главком».

«Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн», – зазначив президент.

За словами Зеленського, росіяни знали, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля.

«І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських «шахедів. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта», – написав президент.

Як відомо, внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає

Теги: обстріл Київщина Володимир Зеленський блекаут Чорнобильська АЕС

