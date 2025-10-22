Головна Країна Кримінал
На Івано-Франківщині нетверезий вчитель вчинив ДТП: є загиблі та травмовані учні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Івано-Франківщині нетверезий вчитель вчинив ДТП: є загиблі та травмовані учні
Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Смертельна аварія сталась у селі Красна Надвірнянського району

В Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував смертельну ДТП, перебуваючи в нетверезому стані. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед яких дитина, а ще троє підлітків постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається, смертельна аварія сталась у вівторок, 21 жовтня, в селі Красна Надвірнянського району. «За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп'яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою», – йдеться у повідомленні.

На Івано-Франківщині нетверезий вчитель вчинив ДТП: є загиблі та травмовані учні фото 1
На Івано-Франківщині нетверезий вчитель вчинив ДТП: є загиблі та травмовані учні фото 2
Наслідки ДТП
Наслідки ДТП
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За інформацією правоохоронців, унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Зазначається, що ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.

До слова, троє людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин поблизу села Прихідьки Пирятинської тергромади Лубенського району. Інцидент стався 20 жовтня, близько 13:30 години.

