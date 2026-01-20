На Київщині запрацював автономний потяг-кухня: як він виглядає

Поїзд-кухня – це повністю автономне рішення з потужністю до 10 тисяч порцій на добу

У Київській області розгортають комплексну систему підтримки громад по харчуванню, обігріву, зв'язку в морози під час відключень електроенергії. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник, інформує «Главком».

Поїзд-кухня – це повністю автономне рішення з потужністю до 10 тисяч порцій на добу фото: Микола КалашникTelegram

За підтримки – на чолі з Олександром Перцовським та Фундації Говарда Г. Баффета в області розпочав роботу автономний потяг-кухня. Сьогодні він працює у Бучанському районі, звідки громади – Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Дмитрівка, Немішаєво, Білогородка – отримують готові порції гарячої їжі та організовують їх подальшу доставку на місцях, а також у розгорнутих наметах обігріву поруч мобільних кухонь можна пообідати гарячою їжею, випити чаю та погрітися.

За словами очільника Київської ОВА, у перший день роботи громади отримали майже 4,5 тисяч порцій гарячих обідів. Їжу передали до місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, через територіальні центри і соціальні служби адресно – маломобільним та малозахищеним мешканцям, а також аварійним бригадам енергетиків, які працюють цілодобово.

Поїзд-кухня повністю автономний і може видавати до 10 тисяч порцій на добу. Повноцінне меню включає перші та основні страви, салати, фрукти. Поїзд готує та передає їжу, а громади забезпечують логістику й доставку.

В області також функціонує мобільна кухня – благодійний фудтрак «Їжа без кордонів». Протягом неповного тижня він працював у Борисполі, де видав 22,5 тисяч порцій гарячої їжі. Зараз фудтрак переїхав до Броварів.

Поїзд готує та передає їжу, а громади забезпечують логістику й доставку фото: Микола КалашникTelegram

«Проєкт «Їжа без кордонів» реалізується спільно з благодійним фондом Іскра Добра та Добробат і працює по всій Україні – у громадах, що опинилися в кризових умовах, зокрема через удари по енергетичній інфраструктурі. Потужність цієї мобільної кухні – близько 10 тисяч порцій на добу», – зауважив Калашник.

Їжа доставляється до місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, через територіальні центри і соціальні служби адресно – маломобільним та малозахищеним мешканцям, а також аварійним бригадам енергетиків, які працюють цілодобово фото: Микола КалашникTelegram

Сьогодні в області під опікою територіальних центрів та установ соцзахисту перебуває 46 тисяч людей. Соціальні працівники щоденно забезпечують їх доглядом і харчуванням вдома.

Також в регіоні посилюють мережу пунктів незламності – Київщина отримає ще 10 «Вагонів незламності» – по два для громад Боярки, Ірпеня, Бучі, Бородянки та Вишневого. Загалом в області вже буде 19 таких вагонів.

«Вагони незламності» – це мобільні пункти обігріву, звʼязку та тимчасового перебування. Вони оснащені опаленням, Starlink, зарядними станціями, мікрохвильовими печами, холодильниками, дитячими купе та окремим купе для перебування з домашніми тваринами. Один вагон може одночасно прийняти близько 50 людей. Вони вже працюють у Василькові, Борисполі, Броварах і Фастові.

Часті і тривалі відключення світла, які наразі тривають по всій території України у зв'язку з ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, актуалізували проблему зберігання продуктів в умовах, коли холодильники подовгу не працюють.