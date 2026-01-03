Український військовий спробував польський сухпайок: що його найбільше здивувало

Польський сухпай розрахований на одну добу, проте його об’єму може вистачити й на довше

Боєць скуштував їжу та розповів, що йому не сподобалося

Український військовослужбовець, автор популярного TikTok-каналу «Ревізор рекомендує», протестував добовий набір харчування армії Польщі. Попри багату комплектацію та якісні напої, одна з основних страв отримала критично низьку оцінку – лише 2 бали з 10. Як інформує «Главком», відповідне відео боєць опублікував у своєму TikToк.

За словами автора огляду, польський сухпай розрахований на одну добу, проте його об’єму може вистачити навіть на два дні в умовах обмеженого постачання. До набору входять:

три пачки м’яких солоних і солодких крекерів;

напої: чай, кава та гарячий шоколад (його оглядач назвав «топчиком»);

польова пічка, пакети для розігрівання їжі та столові прибори (виделка, ніж, ложка).

Військовий оцінював страви за десятибальною шкалою, звернувши увагу на смак і якість інгредієнтів:

Чилі кон карне з рисом і яловичиною (9/10) – страва виявилася смачною навіть у холодному вигляді. Автор підкреслив наявність «справжнього м’яса», хоча зауважив, що велика кількість бобів – на любителя.

Спагеті болоньєзе (2/10) – ця позиція стала головним розчаруванням. Макарони злиплися в однорідну масу, смак був невиразним, а заявлений сир зовсім не відчувався. Єдиним плюсом страви військовий назвав м’ясо.

Солодка частина пайка включала злаковий батончик (дуже твердий, але смачний), арахісову пасту, а також джеми з гуаяви і персика. Боєць зазначив, що десерти чудово доповнюють велику кількість крекерів у наборі.

🧐Військовий дослідив сухпай армії Польщі. Попри багату комплектацію та якісні напої, одна з основних страв отримала критично низьку оцінку – лише 2 бали з 10 pic.twitter.com/d7m0zSh21v — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2026

Відео викликало жваве обговорення в мережі. Деякі користувачі зауважили, що тестувати страви без розігрівання некоректно, а інші засумнівалися в автентичності набору через наявність написів українською мовою. Водночас багато коментаторів порівняли польський сухпай з американським (MRE), зазначивши схожість їхньої комплектації.

Раніше військові одного з батальйонів, що воював на Бахмутському напрямку, на прохання «Главкома», показали, який вигляд мають їхні сухпайки українського виробництва. Це доволі об’ємний пакет, у якому майже два кілограми харчів. Маса брутто – 2015,3 г, нетто – 1888,3 г. Енергетична цінність – 3577 ккал. На упакуванні є інформація про вміст набору українською і англійською мовами та вказано термін придатності. Зазначено також, що це «Власність ЗСУ, не для продажу».

Також бійці бригади «Сталевий кордон» показали вміст сухпайка росіян. Його вони знайшли на позиціях окупантів.