На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
Ольшаницьке родовище гранітів знаходиться на території Рокитнянської селищної територіальної громади
фото з відкритих джерел

Заплановані роботи триватимуть із 8:00 до 18:00

Сьогодні, 30 грудня, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що сапери працюватимуть на Ольшаницькому родовищі гранітів, яке знаходиться на території Рокитнянської селищної територіальної громади. Роботи проводитимуть із 8:00 до 18:00.

В РДА зауважили, що при проведенні масового вибуху лунатимуть звукові сигнали: один – попереджувальний, два – бойовий, три – закінчення робіт.

Жителів просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема, 15 грудня,  проводилися вибухові роботи на Рокитнянському гранітному кар'єрі.

