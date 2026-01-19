На Київщину прибули 60 EcoFlow, закуплені за чеські гроші: де їх буде встановлено

Калашник: EcoFlow буде передано до пунктів незламності, які доукомплектовуються для збільшення автономності

Прилади доставили у межах меморандуму про співпрацю, підписаного в липні минулого року

У Київську область прибули 60 EcoFlow. Це перша частина допомоги від Центральночеського краю. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, прилади доставили у межах меморандуму про співпрацю, підписаного в липні минулого року. Ці EcoFlow потужністю 8 тис. Вт та 6 тис. Вт. Їх передадуть до пунктів незламності, які доукомплектовуються для збільшення автономності.

EcoFlow, закуплені за кошти чеських партнерів, доставлено на Київщину фото: Микола Калащник/Facebook

«Ми також домовилися з партнерами, що решту коштів буде використано на подальшу закупівлю зарядних станцій. Це дозволить ще більше навчальних, медичних закладів та пунктів незламності забезпечити ресурсами, необхідними для безперебійної роботи», – зазначив Калашник.

Наразі у Київській області для жителів працюють 448 пунктів незламності. КОВА працює над одноразовими компенсаціями для бізнесу, який створить додаткові пункти обігріву на базі своїх закладів.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.

До слова, 19 січня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.