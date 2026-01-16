Вихопив виручку у 70-річного водія: у Білій Церкві затримано підозрюваного у пограбуванні маршрутки

Затриманому чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

Поліцейські Київщини оголосили про підозру 37-річному чоловіку, який пограбував водія маршрутного таксі та намагався втекти. Тепер рецидивісту загрожує тривалий термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, днями у місті Біла Церква на одній із вулиць міста під час зупинки автобуса пасажир зненацька забрав кошти з панелі моторного відсіку у 70-річного водія та втік.

«Під час невідкладного проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили зловмисника. Ним виявився 37-річний житель Білоцерківщини, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за низку майнових злочинів», – йдеться у повідомленні

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний напередодні викрав товари з магазину у місті Біла Церква.

Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

