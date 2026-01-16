Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вихопив виручку у 70-річного водія: у Білій Церкві затримано підозрюваного у пограбуванні маршрутки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вихопив виручку у 70-річного водія: у Білій Церкві затримано підозрюваного у пограбуванні маршрутки
Затриманому чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі
фото: поліція Київщини/Facebook

За даними правоохоронців, днями у місті Біла Церква пасажир зненацька схопив кошти з панелі моторного відсіку у 70-річного водія та втік

Поліцейські Київщини оголосили про підозру 37-річному чоловіку, який пограбував водія маршрутного таксі та намагався втекти. Тепер рецидивісту загрожує тривалий термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

За даними правоохоронців, днями у місті Біла Церква на одній із вулиць міста під час зупинки автобуса пасажир зненацька забрав кошти з панелі моторного відсіку у 70-річного водія та втік.

«Під час невідкладного проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили зловмисника. Ним виявився 37-річний житель Білоцерківщини, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за низку майнових злочинів», – йдеться у повідомленні

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний напередодні викрав товари з магазину у місті Біла Церква.

Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у  ніч на 30 грудня близько 2:20 у Кам’янському стався розбійний напад на одну з автозаправних станцій міста. Зловмисник, зламавши пластикові двері за допомогою фомки, проник до приміщення АЗС та, погрожуючи працівниці металевим предметом, викрав гроші з каси й утік з місця події. 

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі. 

Теги: Київщина Біла Церква пограбування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Вчора, 09:21
На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку
5 сiчня, 11:13
Відновлення Бородянки триває понад три роки
Мільйони під ялинку. Бородянка отримала чергові вливання на відбудову
30 грудня, 2025, 10:51
За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
29 грудня, 2025, 11:21
Восьмирічний пасажир Jeep Cherokee загинув
Смертельна ДТП на трасі Київ-Овруч: загинув восьмирічний хлопчик (фото)
26 грудня, 2025, 13:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 грудня 2025 року
24 грудня, 2025, 21:06
Капремонт стадіону «Чемпіон» в Ірпені
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
24 грудня, 2025, 14:03
Під час ліквідації пожежі в автівці було виявлено особу без ознак життя
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
17 грудня, 2025, 12:32
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 2025, 23:02

Новини

«Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Київщині та Чернігівщині: деталі
«Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Київщині та Чернігівщині: деталі
Рух розв’язкою через Наддніпрянське шосе обмежено до 1 лютого (схема)
Рух розв’язкою через Наддніпрянське шосе обмежено до 1 лютого (схема)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 січня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 січня
Вихопив виручку у 70-річного водія: у Білій Церкві затримано підозрюваного у пограбуванні маршрутки
Вихопив виручку у 70-річного водія: у Білій Церкві затримано підозрюваного у пограбуванні маршрутки
Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням
Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua