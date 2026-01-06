Головна Київ Новини
Привіз дружину на роботу і залишився без авто: деталі зухвалого угону в Бучі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Привіз дружину на роботу і залишився без авто: деталі зухвалого угону в Бучі
Правоохоронці розшукали викрадену автівку
фото: Національна поліція Укрвїни

24-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив транспортний засіб та вирішив незаконно заволодіти ним

У Бучанському районі зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом, який був припаркований на одній із вулиць. За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

До поліції звернувся батько власника авто та повідомив про викрадення легковика у місті Буча. Він привіз дружину на роботу та пішов її проводжати. Повернувшись, виявив відсутність автомобіля і одразу звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив транспортний засіб та вирішив незаконно заволодіти ним. Молодик здійснив запуск шляхом замикання проводів під рульовою колонкою та поїхав до міста Ірпінь, де залишив транспортний засіб біля місця свого проживання.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом
Чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом
фото: Національна поліція Укрвїни

Завдяки проведеним розшуковим заходам оперативники встановили особу зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області 40-річна вінничанка заволоділа чужою автівкою через бажання проїхатися до моря. За допомогою до поліції звернувся 25-річний місцевий житель, у якого зник «ВАЗ». Чоловік пояснив, що він у справах приїхав до товариша і залишив незачиненим та з ключем у замку запалення автомобіль біля під’їзду багатоповерхівки. З вікна першого поверху він почув, як від’їхав транспортний засіб, виглянув і виявив відсутність свого.

Теги: Київщина викрадення Ірпінь поліція

