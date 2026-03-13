Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині затримано чоловіка, який замовив кілера для тещі: деталі від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині затримано чоловіка, який замовив кілера для тещі: деталі від поліції
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: поліція Київщини/Facebook

Через тривалі неприязні стосунки та конфлікт щодо поділу майна чоловік вирішив позбавитися матері своєї дружини

Поліцейські Київської області спільно з СБУ запобігли замовному вбивству літньої жінки. Організатором злочину виявився її 53-річний зять, житель столиці, який намагався ліквідувати матір своєї дружини через тривалий майновий конфлікт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що через тривалі неприязні стосунки та конфлікт щодо поділу майна чоловік вирішив позбавитися матері своєї дружини, яка проживає на Вінниччині. Для реалізації злочинного наміру він через знайомого підшукав особу, яка мала виконати замовлення.

Повідомляється, що підозрюваний пообіцяв виконавцю винагороду у розмірі $5 тис., передав завдаток у сумі 12 тис. грн, а також надав інформацію про потенційну жертву та її місцеперебування.

Поліцейські завчасно отримали інформацію про наміри зловмисника та провели комплекс слідчих дій, що дозволило задокументувати його протиправну діяльність і запобігти вчиненню тяжкого злочину. Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України.

Замовника затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Броварського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у селі Пухівка Броварського району 54-річний чоловік під час сварки жорстоко вбив свою співмешканку, після чого намагався позбутися тіла. У ніч з 25 на 26 лютого 2026 року в одному з приватних будинків у селі Пухівка між чоловіком та його 47-річною співмешканкою виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний, за версією слідства, завдав жінці не менше пʼяти ударів ударів ножем у шию, обличчя та плече. Від отриманих ран потерпіла померла на місці.

Теги: вбивство Київщина підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інспектори виявили берегоукріплення Київського водосховища орієнтовною довжиною близько 200 метрів
На березі Київського водосховища виявлено незаконне будівництво та паркани біля води (фото)
16 лютого, 13:21
Зброя, вилучена під час обшуку
Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
18 лютого, 15:52
У громаді з 17 лютого запроваджені карантинні обмеження на 60 днів
На Київщині виявлено сказ у домашнього кота
20 лютого, 10:03
Андрія Портнова було застрелено в Мадриді 21 травня 2025 року
У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова (відео)
25 лютого, 18:32
У січні 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим в Італії
В Італії затримано сина українського банкіра Адаріча за підозрою у вбивстві батька
27 лютого, 20:06
Зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію
У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
2 березня, 13:19
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 13:50
Затримання членів угруповання, які діяли під виглядом «спадкових ясновидиць»
Викрито групу «ясновидиць», які ошукали родини військових на понад мільйон гривень
3 березня, 11:36
Фігуранта справи затримано під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів
Бізнес на гуманітарній допомозі: поліція Київщини затримала псевдоволонтера-іноземця
6 березня, 09:27

Новини

На Київщині затримано чоловіка, який замовив кілера для тещі: деталі від поліції
На Київщині затримано чоловіка, який замовив кілера для тещі: деталі від поліції
Чи безпечно їхати мостом Патона? Кличко розповів про результати технічної наради
Чи безпечно їхати мостом Патона? Кличко розповів про результати технічної наради
Школу при монастирі Московської церкви «Голосіївська пустинь» позбавили ліцензії: подробиці
Школу при монастирі Московської церкви «Голосіївська пустинь» позбавили ліцензії: подробиці
Обрано голову Ради суддів України
Обрано голову Ради суддів України
Дим видно у Києві: у Вишгородському районі спалахнула масштабна пожежа (відео)
Дим видно у Києві: у Вишгородському районі спалахнула масштабна пожежа (відео)
«Догляд» за психічно хворою людиною за $6 тис. У Києві викрито схему для ухилянтів
«Догляд» за психічно хворою людиною за $6 тис. У Києві викрито схему для ухилянтів

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua