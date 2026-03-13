На Київщині затримано чоловіка, який замовив кілера для тещі: деталі від поліції

Через тривалі неприязні стосунки та конфлікт щодо поділу майна чоловік вирішив позбавитися матері своєї дружини

Поліцейські Київської області спільно з СБУ запобігли замовному вбивству літньої жінки. Організатором злочину виявився її 53-річний зять, житель столиці, який намагався ліквідувати матір своєї дружини через тривалий майновий конфлікт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що через тривалі неприязні стосунки та конфлікт щодо поділу майна чоловік вирішив позбавитися матері своєї дружини, яка проживає на Вінниччині. Для реалізації злочинного наміру він через знайомого підшукав особу, яка мала виконати замовлення.

Повідомляється, що підозрюваний пообіцяв виконавцю винагороду у розмірі $5 тис., передав завдаток у сумі 12 тис. грн, а також надав інформацію про потенційну жертву та її місцеперебування.

Поліцейські завчасно отримали інформацію про наміри зловмисника та провели комплекс слідчих дій, що дозволило задокументувати його протиправну діяльність і запобігти вчиненню тяжкого злочину. Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України.

Замовника затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Броварського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

