Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
Фахівці вибухотехнічної служби вилучили небезпечну знахідку для подальшої утилізації
У селі Данилівка правоохоронці викрили місцевого мешканця, який у власному помешканні зберігав гранати та боєприпаси. Тепер чоловіку загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Під час проведення обшуку у домоволодінні правоохоронці виявили та вилучили:
- дві гранати Ф-1,
- два підривачі УЗГРМ
- корпус ручної гранати Ф-1 із уніфікованим запалом ручної гранати модернізованим (УЗГРМ).
На місці події, окрім поліцейських Фастівського управління, працювали фахівці вибухотехнічної служби, які забезпечили безпечне вилучення боєприпасів.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз чоловік у СІЗО, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Ірпені 28-річний чоловік погрожував гранатою колишній, бо хотів повернути телефон, який раніше їй подарував. Правоохоронці затримали зловмисника. До правоохоронців звернулася працівниця одного з місцевих салонів краси міста Ірпінь. За попередніми даними, зловмисник погрожував гранатою та вимагав від місцевої мешканки віддати мобільний телефон, який він їй подарував раніше.
