Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили небезпечну знахідку для подальшої утилізації

У селі Данилівка правоохоронці викрили місцевого мешканця, який у власному помешканні зберігав гранати та боєприпаси. Тепер чоловіку загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Під час проведення обшуку у домоволодінні правоохоронці виявили та вилучили:

дві гранати Ф-1,

два підривачі УЗГРМ

корпус ручної гранати Ф-1 із уніфікованим запалом ручної гранати модернізованим (УЗГРМ).

На місці події, окрім поліцейських Фастівського управління, працювали фахівці вибухотехнічної служби, які забезпечили безпечне вилучення боєприпасів.

Зброя, вилучена під час обшуку фото: поліція Київщини

Зброя зберігалася у господарській сумці фото: поліція Київщини

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз чоловік у СІЗО, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Ірпені 28-річний чоловік погрожував гранатою колишній, бо хотів повернути телефон, який раніше їй подарував. Правоохоронці затримали зловмисника. До правоохоронців звернулася працівниця одного з місцевих салонів краси міста Ірпінь. За попередніми даними, зловмисник погрожував гранатою та вимагав від місцевої мешканки віддати мобільний телефон, який він їй подарував раніше.