На березі Київського водосховища виявлено незаконне будівництво та паркани біля води (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На березі Київського водосховища виявлено незаконне будівництво та паркани біля води (фото)
Інспектори виявили берегоукріплення Київського водосховища орієнтовною довжиною близько 200 метрів
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

У межах 100 метрів від урізу води проводяться будівельні роботи зі спорудження об’єктів невідомого функціонального призначення

Держекоінспекція столичного округу виявила факти незаконних робіт на території прибережної захисної смуги Київського водосховища. Представники компанії, яка здійснює роботи, відмовилися надати дозвільну документацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції столичного округу.

Державні інспектори з метою перевірки тверджень, викладених у зверненні громадянина, здійснили обстеження території за координатами 50.865735, 30.423331 на території Димерської селищної територіальної громади Вишгородського району Київської області.

Під час огляду встановлено, що на зазначеній території розташовані зелені насадження (сосна звичайна). З північної та південної сторони територія огороджена металевим парканом, який встановлено до урізу водного об’єкта Київського водосховища, чим обмежено вільний доступ громадян до водного об’єкта.

На березі Київського водосховища на території Димерської селищної територіальної громади виявлено проведення несанкціонованого будівництва
На березі Київського водосховища на території Димерської селищної територіальної громади виявлено проведення несанкціонованого будівництва
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook
Будівництво ведення на території, де розташовані зелені насадження (сосна звичайна)
Будівництво ведення на території, де розташовані зелені насадження (сосна звичайна)
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
Для будівництва було зрізано дорослі дерева
Для будівництва було зрізано дорослі дерева
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

«У межах 100 метрів від урізу води проводяться будівельні роботи зі спорудження об’єктів невідомого функціонального призначення. Також виявлено пні зрізаних дерев. Окрім цього, на території проведено роботи з берегоукріплення Київського водосховища орієнтовною довжиною близько 200 метрів шляхом монтування бетонної підпірної стінки та бетонного спуску для плавзасобів (елінг)», – повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

Укріплення берега, виявлене інспекторами
Укріплення берега, виявлене інспекторами
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
Будівництво на березі Київського водосховища
Будівництво на березі Київського водосховища
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

Повідомляється, що представники компанії, яка здійснює роботи, відмовилися надати дозвільну документацію.

«У зв’язку з цим Інспекцією буде направлено лист-вимогу до землекористувача щодо забезпечення вільного доступу до узбережжя Київського водосховища. Після отримання додаткової інформації від органів виконавчої влади щодо наявності дозвільних документів на проведення зазначених робіт Інспекцією буде розглянуто питання про звернення до правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Водного кодексу України та Земельного кодексу України обмеження доступу громадян до узбережжя водних об’єктів у будь-який спосіб (зокрема шляхом встановлення огорож або інших конструкцій), а також справляння плати за доступ є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду. 

Раніше повідомлялося, що Київська обласна прокуратура повідомила про підозру інженеру І категорії філії «Димерське лісове господарство» ДП «Ліси України». Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.  У червні-липні 2023 року посадовець, неналежним чином виконуючи свої службові обов’язки, підготував та видав лісорубний квиток на проведення рубки у Катюжанському лісництві. Вона не була передбачена матеріалами лісовпорядкування та планом рубок догляду на 2023 рік. У результаті було незаконно знищено 137 дерев сосни, чим державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн, що відноситься до категорії тяжких наслідків.

