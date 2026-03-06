Головна Київ Новини
Бізнес на гуманітарній допомозі: поліція Київщини затримала псевдоволонтера-іноземця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Бізнес на гуманітарній допомозі: поліція Київщини затримала псевдоволонтера-іноземця
Фігуранта справи затримано під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів
фото: поліція Київщини

Підозрюваному загрожує до семи років за ґратами

Поліція Київщини спільно зі Службою безпеки України викрили 57-річного іноземця, який налагодив схему збагачення на допомозі для українських захисників. Зловмисник привласнював майно, яке мало йти на фронт, та продавав його «на сторону». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що 57-річний іноземець підробляв акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та надавав їх директору одного з благодійних фондів, зазнаючи у документах недостовірні відомості про нібито передачу майна для потреб ЗСУ. 

За даними слідства, отриману гуманітарну допомогу підозрюваний реалізовував стороннім особам з метою отримання прибутку. Під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранта справи затримано під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів
Фігуранта справи затримано під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів
фото: поліція Київщини

Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, очільник благодійної організації, маючи статус волонтера, ввозив з-за кордону автомобілі нібито для передачі військовослужбовцям Нацгвардії, натомість – організував схему їх продажу. Фігурант залучив жінок, які переганяли транспортні засоби з-за кордону на територію України як гуманітарну допомогу. Покупців на авто шукав спільник волонтера, який рекламував продаж транспорту у соціальній мережі та займався показом машин потенційним клієнтам. Під час однієї з таких зустрічей вони запропонували військовослужбовцю НГУ придбати 4 автомобілі за $20 тис.

Раніше правоохоронці викрили жителів Київщини, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. 

