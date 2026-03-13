У Києві затримано блогерів, які знімали провокативне відео у поліцейській формі

На чоловіків, які використовували поліцейський однострій, складено адміністративні матеріали за незаконне використання найменування та ознак належності до Нацполіції

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності двох блогерів, які знімали жартівливе відео в поліцейській формі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

На оприлюдненому в соцмережах відео псевдоправоохоронці затримують молодика за порушення провокативного змісту.

Кадр з відео, яке знімали псевдоправоохоронці фото: поліція Києва

Поліцейські Печерського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили «акторів», ними виявилися чоловіки віком від 24 до 26 років. Вони пояснили, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів.

Дільничні офіцери поліції провели з учасниками відео профілактичну бесіду, а на чоловіків, які використовували поліцейський однострій, склали адміністративні матеріали за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України.

Раніше столичні правоохоронці притягували до відповідальності 20-річного киянина, який опублікував у соцмережах відео, де він у поліцейській формі виконує російські пісні з нецензурною лексикою. Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету. За словами правоохоронців, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.